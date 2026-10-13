Masivo corte de luz: Más de 27 mil clientes están sin suministro por tormentas eléctricas

Tras la llegada del sistema frontal, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) reportó el corte del suministro eléctrico para más de 27 mil hogares.
Durante esta jornada se desarrollaron en Santiago tormentas eléctricas acompañadas de fuertes precipitaciones y granizo en diversas comunas de la capital.
Tras ello, la SEC reportó 27.981 clientes sin luz a las 17:00 horas.
Entre las comunas más afectadas están: Quilicura (7.782), Lampa (6.396), Recoleta (2.394), Pudahuel (2.371) y Peñalolén (2.098).
A raíz de la intensidad del fenómeno meteorológico, Senapred decretó alerta roja para toda la Región Metropolitana.
Revisa el detalle del reporte de la SEC de clientes afectados
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