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Masivo corte de luz: Más de 27 mil clientes están sin suministro por tormentas eléctricas

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Tras la llegada del sistema frontal, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) reportó el corte del suministro eléctrico para más de 27 mil hogares.

Durante esta jornada se desarrollaron en Santiago tormentas eléctricas acompañadas de fuertes precipitaciones y granizo en diversas comunas de la capital.

Tras ello, la SEC reportó 27.981 clientes sin luz a las 17:00 horas.

Entre las comunas más afectadas están: Quilicura (7.782), Lampa (6.396), Recoleta (2.394), Pudahuel (2.371) y Peñalolén (2.098). 

A raíz de la intensidad del fenómeno meteorológico, Senapred decretó alerta roja para toda la Región Metropolitana. 

Revisa el detalle del reporte de la SEC de clientes afectados

Reporte de cortes de luz (créditos SEC)

 

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