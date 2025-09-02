Estos son los alimentos que NUNCA debes darle a tu mascota

Veterinarios advierten que cebolla, huesos, embutidos y hasta dulces pueden ser peligrosos para perros y gatos en Fiestas Patrias. Existen snacks y premios seguros que permiten incluirlos en la celebración sin riesgos.

Durante las celebraciones del 18 de septiembre es común que las mascotas se acerquen con curiosidad a la mesa o a la parrilla, buscando recibir un premio. Sin embargo, muchos de los alimentos típicos de estas fechas, que para nosotros son parte de la tradición, pueden ser dañinos para su salud. Identificar cuáles evitar y qué alternativas ofrecerles es clave para que también disfruten de un 18 seguro.

De acuerdo con la médica veterinaria Marianela Abeleida, de Zoetis Chile, “compartir con nuestras mascotas es parte de lo que hace especial a estas fechas, pero siempre debemos hacerlo de manera responsable”.

Alimentos que pueden dañar a perros y gatos

Cebolla, ajo y condimentos fuertes: dañan los glóbulos rojos y el sistema digestivo, pudiendo causar vómitos, diarrea e incluso anemia.

dañan los glóbulos rojos y el sistema digestivo, pudiendo causar vómitos, diarrea e incluso anemia. Huesos de pollo o vacuno: al astillarse, pueden provocar obstrucciones intestinales, perforaciones y riesgo de asfixia.

al astillarse, pueden provocar obstrucciones intestinales, perforaciones y riesgo de asfixia. Embutidos, choripanes y carnes muy grasosas: el exceso de grasa puede generar pancreatitis aguda, además de dolor abdominal y vómitos.

el exceso de grasa puede generar pancreatitis aguda, además de dolor abdominal y vómitos. Alcohol: incluso en pequeñas cantidades produce depresión del sistema nervioso, vómitos y envenenamiento.

incluso en pequeñas cantidades produce depresión del sistema nervioso, vómitos y envenenamiento. Dulces y chocolates: el azúcar y la teobromina son altamente tóxicos y pueden causar taquicardia, temblores e intoxicaciones graves.

Alternativas seguras para regalonearlos

Galletas para perros o gatos: formuladas especialmente para su sistema digestivo.

formuladas especialmente para su sistema digestivo. Snacks deshidratados de pollo, pescado o vacuno: entregan proteínas de calidad y son fáciles de digerir.

entregan proteínas de calidad y son fáciles de digerir. Premios blandos o de entrenamiento: ideales para recompensarlos sin sobrecargar de calorías.

ideales para recompensarlos sin sobrecargar de calorías. Juguetes interactivos rellenos con alimento balanceado: los mantienen entretenidos y lejos de la mesa del asado.

“Con snacks diseñados para ellos, no solo evitamos riesgos de salud, también reforzamos el vínculo y los hacemos parte de la celebración de forma segura y feliz”, añadió Abeleida.

Con simples cuidados y alternativas adecuadas, las familias pueden disfrutar de unas Fiestas Patrias tranquilas, asegurando el bienestar de todos los integrantes del hogar, incluidas sus mascotas.