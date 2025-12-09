Más tecnología, más control y nuevos roles locales: Cámara aprueba proyecto de seguridad comunal

La normativa impulsa planes comunales más robustos, crea la figura del director de seguridad local y fortalece los consejos territoriales.

Este martes, el Congreso dio luz verde al proyecto que moderniza la institucionalidad de seguridad a nivel comunal, luego de que la Cámara de Diputados aprobara las enmiendas introducidas por el Senado.

Con esto, la iniciativa quedó lista para convertirse en ley, abriendo paso a una reestructuración en la manera en que las municipalidades enfrentan la prevención del delito.

Un nuevo marco para la seguridad local

Durante su segundo trámite, la propuesta legislativa sumó un título completo dedicado a redefinir el rol de los municipios en materia de seguridad pública. El texto fija principios orientadores, establece deberes de coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública y exige que los planes comunales se construyan a partir de estrategias de prevención social, comunitaria y situacional, basadas en indicadores técnicos de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

La ley también faculta a los gobiernos regionales a participar en la formulación e implementación de estos planes, incluso mediante apoyo financiero para las acciones contempladas.

Además, se formaliza la figura del director o directora de seguridad pública comunal, quien tendrá la misión de coordinar medidas preventivas, orientar a la comunidad y colaborar en la atención a víctimas.

Tecnología para reforzar la prevención

La normativa da un salto hacia herramientas digitales y de inteligencia operativa. Entre los instrumentos autorizados se encuentran sistemas de televigilancia, aeronaves no tripuladas, luminarias inteligentes y plataformas de análisis de datos.

Estos recursos deberán registrarse ante el Ministerio Público y Carabineros, y solo podrán usarse con fines preventivos, bajo estrictos estándares de manejo de información.

El texto también habilita el uso de aplicaciones de alerta ciudadana y servicios tecnológicos administrados por privados, siempre que su contratación siga la ley de compras públicas.

Toda información recabada deberá ser enviada a la Subsecretaría de Prevención del Delito y a las policías para apoyar la planificación local.

La ley también actualiza las funciones de los consejos comunales e intercomunales de seguridad, ampliando su composición y reforzando la articulación con Carabineros y organismos de emergencia.

La nueva versión incorpora a la seremi de Seguridad Pública y habilita al consejo para establecer reglas internas a través de acuerdos formales.

Reglas más estrictas para organizaciones comunitarias

Asimismo, se fijó controles adicionales sobre organizaciones vecinales que participen en labores de prevención del delito.

Ninguno de sus miembros podrá tener condenas por violencia intrafamiliar ni sanciones asociadas a la Ley de Seguridad en los Estadios.

Además, se les prohíbe la autotutela y el porte de armas, dejando claro que sus funciones no reemplazan a las inspectorías municipales.