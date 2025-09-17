Más de 600 mil vehículos han salido de Santiago durante estas Fiestas Patrias: Se proyecta que la cifra supere el millón

Para este jueves 18 y para el regreso están contempladas medidas para facilitar el tránsito, como peaje a luca, rebaja de peaje para camiones y restricción de tránsito.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que más de 600 mil vehículos ya han salido de Santiago en medio de las Fiestas Patrias.

La ministra Jessica López llegó hasta el Peaje Lampa en la Ruta 5 Norte para monitorear la salida de autos y comentó que se proyecta la salida de más de 1 millón de vehículos hasta este domingo.

“De ellos, desde el viernes 12 ya han salido más de 600 mil, a los que se sumarán cerca de 300 mil vehículos entre este miércoles y jueves. Para enfrentar esta masiva salida estamos aplicando en las principales rutas medidas como el‘peaje a luca para vehículos livianos, restricción para camiones en el día y como incentivo, durante la noche, rebaja del 50% del peaje”, acotó.

López llamó a la población a “informarse de las condiciones de las rutas, planificar el viaje y, lo más importante, conducir con responsabilidad para que todos tengamos un 18 seguro y no tengamos accidentes ni víctimas que lamentar”.

En esa línea, el subsecretario general de gobierno, Erwin Díaz, señaló que “el Ministerio de Transportes y SENDA llevarán a cabo 8.000 controles de alcohol y drogas. Queremos ser enfáticos ‘Si va a beber, no conduzca’. El año pasado, lamentablemente, 70 personas fallecieron en siniestros viales durante estas fiestas. Es un número doloroso que no queremos que se repita”.

Fiestas Patrias: Peaje a luca y restricción de tránsito

Miércoles 17:

En las rutas 68 (Peaje Lo Prado y Zapata), 5 Norte (Las Vegas) y 5 Sur (Angostura), hubo peaje a $1.000 para vehículos livianos, entre las 07:00 y 09:00 horas; restricción para el tránsito de camiones de 12:00 a 19:00 horas, y rebaja de 50% para camiones de 00:00 a 07:00 horas

Jueves 18:

En las rutas 68 (Lo Prado y Zapata) y 5 Norte (Las Vegas) habrá peaje a 1.000 pesos, de 07:00 a 09:00 horas; además de rebaja para el tránsito de camiones de 00:00 a 07:00 horas; y restricción para el tránsito de camiones de 09:00 a 15:00 horas en las rutas 68, 5 Norte y 5 Sur

Para el retorno, que se concentrará entre el sábado 20 y el domingo 21, se replicarán las mismas medidas en las principales rutas de acceso a la RM.