Cerca de 50 vecinos de El Bosque se han manifestado en la vía pública durante el transcurso de este lunes, exigiendo insumos alimenticios para poder realizar una cuarentena efectiva en la comuna.

Los hechos ocurren pese a la medida de confinamiento total para gran parte de Santiago, desarrollándose en el límite de El Bosque y La Pintana, entre las avenidas San Francisco y Nueva Imperial.

Lee también: Anuncian cuarentena total para 38 comunas de la Región Metropolitana e Iquique y Alto Hospicio

La manifestación ha registrado episodios violentos, como lanzamiento de piedras a los medios de comunicación, instalación de barricadas en las calles y utilización de fuegos artificiales.

El teniente coronel Cristián Clavería, de la Prefectura Santiago Sur de Carabineros, explicó que las protestas responden a “situaciones de orden social que apuntan al municipio, pero -evidentemente- frente a situaciones de violencia la capacidad de diálogo se reduce“.

Junto con ello, el oficial detalló que hay tres personas detenidas en medio de los desórdenes públicos, aseverando que “estamos revisando para realizar una intervención un poco más fuerte”.

En testimonios de los propios vecinos, la mayoría de ellos apunta a la falta de insumos para la comunidad. “Hablan de cuarentena total… ¡hay gente que no tiene casa! ¿Dónde hace la cuarentena? La gente que no tiene qué comer… ¿Qué comemos? ¿Tomamos agua en cuarentena? La podemos respetar, pero el alcalde tiene que hacerse presente”, señaló uno de los manifestantes.

“Yo salgo a pedir (alimentos). El viernes fui a pedir y me dieron un poco de mercadería. Me arriesgué, pero no me dan ninguna solución. Nada”, cuestionó otra vecina.

En el lugar ha debido constituirse personal de la Prefectura de Control de Orden Público (COP) de Carabineros, quienes han disuadido momentáneamente a los protestantes con los carros lanzagases y lanzaguas que se encuentran apostados en las calles.

Esta mañana, el alcalde de El Bosque, Sadi Melo, pidió al Gobierno mayor claridad sobre el anuncio que realizó el presidente Sebastián Piñera respecto de la entrega de 2,5 millones de cajas de alimentación en medio de la pandemia por el coronavirus. “Estamos enfrentando una situación de hambre. Eso es tremendamente grave”, acusó el edil.

Por medio de una declaración pública, el municipio calificó de “insuficientes” las medidas adoptadas por el gobierno para enfrentar los efectos sociales de la pandemia e hizo un llamado al Ejecutivo a “a no seguir cargando a los municipios una responsabilidad económica que no podemos cubrir, nuestro presupuesto está afectado por esta pandemia”.

“Necesitamos que el Estado en su conjunto, se ponga la mano en el corazón porque los que lo necesitan son los sectores más vulnerables de la sociedad”, cierran.