Más de 435 mil personas están desempleadas en la RM: Buscan impulsar 16 mil nuevos empleos

Con más de 435 mil personas desocupadas en la Región Metropolitana, autoridades, empresas, municipios y organismos de capacitación fijaron una meta de impulsar 16 mil nuevos puestos de trabajo mediante una estrategia que combina incentivos a la contratación, formación laboral e intermediación.

La iniciativa es parte del trabajo de la Mesa Regional por el Empleo, que realizó su segunda sesión con el objetivo de identificar sectores que requieren trabajadores y conectar esas oportunidades con personas que actualmente buscan empleo.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la tasa de desocupación de la Región Metropolitana alcanzó un 9,4% durante el trimestre abril-junio de 2026, equivalente a 435.622 personas.

A nivel nacional, la tasa de desempleo también se ubicó en 9,4%, con cerca de 980 mil personas desocupadas.

La meta: 16 mil nuevos puestos de trabajo

La Mesa Regional por el Empleo es encabezada por el delegado presidencial regional metropolitano, Germán Codina, mientras su Secretaría Técnica está a cargo de la seremi del Trabajo y Previsión Social de la RM, Natalie Leyton.

En la instancia participan representantes del Estado, municipios, empresas, gremios, trabajadores, universidades y organismos de capacitación.

El trabajo se concentra en tres áreas: inversión en infraestructura y vivienda; fomento productivo y apoyo a MiPymes; y habilitación laboral e inclusión.

“Sabemos que detrás de las cifras de desempleo hay personas y familias que necesitan respuestas concretas. Por eso, nuestro desafío es que este trabajo conjunto permita identificar oportunidades reales y hacer que lleguen efectivamente a quienes hoy están buscando un empleo”, señaló Leyton.

Más de 9.500 cupos para incentivar contrataciones

Uno de los principales instrumentos considerados corresponde al Subsidio a la Contratación.

En la Región Metropolitana se han dispuesto 9.554 cupos, que hasta ahora registran 11.713 postulaciones y la participación de 1.234 empresas.

Del total de postulaciones, 53,7% corresponde a mujeres y 46,3% a hombres.

La meta de la mesa es que estos instrumentos permitan convertir necesidades concretas de las empresas en empleos formales, especialmente en sectores con capacidad de absorber nuevos trabajadores.

709 cupos gratuitos de capacitación en la Usach

Otro de los ejes apunta a reducir la brecha entre las competencias de quienes buscan empleo y los perfiles que actualmente requieren las empresas.

En esa línea, la Universidad de Santiago de Chile (Usach) puso a disposición 709 cupos gratuitos distribuidos en 31 cursos, con una inversión superior a $164 millones.

Las capacitaciones abarcan áreas como:

Herramientas digitales y análisis de datos.

Logística.

Electricidad y energía.

Mantenimiento industrial.

Industria alimentaria.

Gestión y administración.

“Tenemos empresas que necesitan trabajadores y, al mismo tiempo, personas que buscan una oportunidad laboral. El desafío es acortar esa distancia, entregar las herramientas necesarias y lograr que la capacitación, intermediación y oferta de empleo funcionen de manera articulada”, afirmó la seremi.

OMIL y Sence apoyarán la conexión con las vacantes

Las Oficinas Municipales de Información Laboral (OMIL), el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) y distintos organismos de formación tendrán un rol en la intermediación entre las vacantes identificadas y quienes buscan incorporarse o regresar al mercado laboral.

La siguiente etapa de la Mesa Regional por el Empleo estará centrada precisamente en convertir los compromisos levantados con empresas y organismos públicos en contrataciones efectivas.

“Esta mesa tiene que traducirse en resultados. La meta de 16 mil nuevos puestos de trabajo es concreta y nuestro esfuerzo estará puesto en que esas oportunidades se transformen en empleos formales para las personas de la Región Metropolitana”, concluyó Leyton.