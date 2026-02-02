“Es evidente que no hubo un mínimo de criterio”: El descargo de Tomás Vodanovic sobre estragos tras lluvia en Maipú

Según confirmó el jefe comunal, la emergencia dejó a numerosos sectores bajo el agua y evidenció graves déficits de infraestructura, especialmente en redes de evacuación de aguas lluvias.

“Nunca habíamos visto algo ni similar”, afirmó Tomás Vodanovic, señalando que en varias zonas de Maipú “no cuentan con red de colectores de agua lluvia o cuentan con redes absolutamente insuficientes”. Según explicó, existen barrios que “cada vez que llueve se inundan por completo”, situación que esta vez se agravó por la gran cantidad de agua caída en un corto periodo de tiempo.

El alcalde apuntó directamente a problemas estructurales en el desarrollo urbano de la comuna. “Es evidente que acá hay sectores de la ciudad que lamentablemente se construyeron sin un mínimo de criterio de dignidad de las personas que iban a habitarlo”, sostuvo, agregando que esta realidad refleja “un nivel de desigualdad y de injusticia”, ya que —aseguró— este tipo de situaciones “no se daría en un barrio acomodado”.

Vodanovic precisó que los sectores más afectados corresponden al poniente de la comuna y a Camino a Melipilla, donde no existe una red de colectores de aguas lluvias. En este último punto, descartó un desborde del canal Santa Marta. “El canal Santa Marta no se desbordó. El Camino a Melipilla en sí no tiene una red de colector de agua lluvia, el agua no tiene hacia dónde drenar y cada vez que llueve se convierte en un río”, explicó.

Respecto al balance de daños, el alcalde aclaró que la cifra inicial de 700 familias fue superada. “Hoy día tenemos más de 1.100 familias afectadas que han requerido formalmente una visita al municipio, es decir, 1.100 hogares”, detalló. A estas familias se les está aplicando la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), mecanismo oficial para canalizar ayudas estatales.

En relación con los apoyos económicos, Vodanovic indicó que los montos aún están por definirse, pero adelantó que los tramos fluctuarían “aproximadamente entre los 300 mil pesos y el millón o millón 200 mil pesos”, dependiendo del nivel de afectación. “Es un apoyo económico rápido, que muchas veces no va a ser suficiente para cubrir todos los daños generados, pero al menos es un apoyo concreto para gente que lo perdió todo”, afirmó.

El alcalde también hizo un llamado directo al Estado para abordar soluciones de fondo. “Necesitamos una solución definitiva de colectores, porque más allá de que se desborde o no un canal, la afectación es grave cada vez que llueve”, señaló, recalcando que esta situación “es injusta, es desigual” y que como autoridades “tenemos la necesidad y el deber de levantar la voz”.

Finalmente, valoró la coordinación con distintas instituciones y municipios durante la emergencia. “Acá no hubo colores políticos, hubo un Estado que se puso a disposición”, dijo, confirmando además contactos tanto con autoridades actuales como con representantes del futuro gobierno para avanzar en soluciones estructurales que eviten que este tipo de emergencias se repitan en la comuna.