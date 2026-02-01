Lluvias en Maipú: Tomás Vodanovic cifra en 150 departamentos con “pérdida total” y pide tratamiento de “catástrofe”

Un día después, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, cifró en 150 los departamentos con "pérdida total" producto del frente de mal tiempo y pidió que el tema fuese tratado como "emergencia".

Las sorpresivas e intensas precipitaciones ocurridas la tarde de este sábado en la Región Metropolitana, se vivieron con mayor intensidad en diversos sectores de la capital.

Uno de ellos fue Maipú, comuna que debió enfrentar fuertes precipitaciones en el sector Camino a Melipilla, que causó el desborde de un río cercano, inundando camino e, incluso, arrastrando vehículos.

“Nosotros ayer en terreno vimos al menos más de 150 departamentos que tenían pérdida total de todos sus bienes materiales, ya que el agua le entró con más de 1 metro y medio de profundidad, eso tenemos que catastrarlo con exactitud y es una pega que vamos a estar haciendo todo el día de hoy”, afirmó el jefe comunal.

En esa línea, sostuvo que este domingo van a “seguir con los trabajos de limpieza del espacio público, de poder sacar el barro, de sanitizar muchos barrios porque teníamos presencia de agua servida el día de ayer, de comenzar con operativos de vacunación y poder preocuparnos de las condiciones más físicas del espacio”.

En ese sentido, el alcalde planteó que “esto es lo más parecido que uno puede ver a un incendio, a un terremoto, a un tsunami, son barrios completos que lo perdieron todo en cosa de minutos en una tarde normal de verano, cayó la lluvia y en media hora la gente se le inundó y lo perdió todo”

“Lo que vamos a tratar de generar desde el día de hoy es a propósito de las fichas de emergencia, poder contar con bono o subsidios de parte del Gobierno central de apoyo material a la familia. Por lo tanto, creemos que hay que darle un tratamiento de catástrofe, de emergencia, para poder generar paquetes de ayuda como estado y poder ir darle tranquilidad pronto a la gente”, cerró.