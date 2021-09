La vocera del comando de campaña de Sebastián Sichel, Katherine Martorell, reafirmó las críticas realizadas por el candidato hacia el abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, por sus estudios universitarios.

En conversación con Canal 13, la ex subsecretaria sostuvo que “lo que a mí más me preocupa es que él quiere dirigir Chile y no fue capaz de terminar su propio proyecto, su carrera”.

“Él (Boric) quiere ser presidente de Chile, solo ha sido diputado y de hecho hoy sigue recibiendo la dieta parlamentaria, quizás podría aprovechar la oportunidad de donarla”, dijo.

La polémica se inició cuando Boric aseguró a través de sus redes sociales que la campaña de Sichel tiene un “financiamiento oscuro” y adjuntó una imagen con los aportes económicos que ha recibido su rival, que superan los $207 millones hasta julio pasado.

A veces el financiamiento de la política es oscuro. Esta imagen lo aclara. pic.twitter.com/K3YZIyH70e — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) September 3, 2021

En respuesta, Sichel expresó a través de la misma red social que “leo su crítica y pienso que usted no se tituló y el Estado siempre le ha pagado sueldo y campaña, esa es su única experiencia, es un lujo dar sermones así”.