“Incomprensible”: Martínez aborda molestia del Socialismo Democrático y responde a críticas de Tohá por “superioridad moral”

En conversación con CNN Chile Radio, la timonel del Frente Amplio abordó la tensión oficialista tras el fallo del caso Gatica.

Una semana compleja enfrenta el oficialismo tras el veredicto en el caso de Gustavo Gatica, situación que derivó en un quiebre político entre las dos coaliciones de Gobierno. La decisión del Socialismo Democrático de congelar las relaciones con sus socios, molestos por las críticas del Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista a la Ley Naín-Retamal, generó la inmediata reacción de Constanza Martínez.

En entrevista con CNN Chile Radio, la presidenta del FA calificó la medida como desproporcionada. “Me resulta un poco incomprensible el nivel de respuesta y de plantear, por una conversación en la que podemos tener legítimas diferencias, el acabar con una alianza que además está cerrando de buena manera su mandato”, afirmó, citando como ejemplo la reciente aprobación de la ley de cuidados.

Martínez enfatizó que, si bien existe un acuerdo transversal en el oficialismo sobre la gravedad de la impunidad en el caso Gatica, su sector tiene el derecho a reflexionar sobre los efectos de la legislación vigente. “Podemos tener una diferencia muy legítima (…) pero uno no hace una diferencia solamente selectiva porque tiene otras consecuencias políticas desmarcarse de ese punto en particular“, sostuvo.

¿Vuelve la “superioridad moral”?

La tensión escaló luego de que la exministra del Interior, Carolina Tohá, acusara al Frente Amplio de emitir críticas “irresponsables y desleales”, sugiriendo un retorno al “púlpito” de la superioridad moral. Ante estos dichos, Constanza Martínez fue tajante en su desacuerdo.

“Yo no estoy de acuerdo con esos dichos. Creo que el Frente Amplio ha avanzado muchísimo en un trabajo de unidad con el Socialismo Democrático (…) pero también somos proyectos distintos y creo que es razonable que cuando uno es un proyecto distinto pueda debatir con altura de miras sin que el otro sobredetermine o categorice con adjetivos lo que el otro hizo“, respondió la timonel.

Martínez descartó que la postura de su partido busque culpar a sus socios de coalición por la aprobación de la normativa de seguridad, sino más bien abrir un espacio de autocrítica sobre sus efectos sociales y judiciales. “No puede ser que un día, digamos el lunes, que tenemos que hacer una autocrítica descarnada y luego, cuando no hay acuerdo sobre esa autocrítica, la discusión se trate de que volvimos a la superioridad moral“, argumentó.

Críticas a la Ley Naín-Retamal y el factor Crespo

Durante la conversación, Martínez profundizó en los cuestionamientos técnicos a la Ley Naín-Retamal, específicamente en puntos como la “legítima defensa privilegiada”, advirtiendo que estas normas pueden habilitar una “mayor laxitud” en la discusión social y judicial frente a casos de abuso policial.

“A mí lo que me preocupa, y lo vi porque estuve acá en el Centro de Justicia el día del fallo, es que lo que pasó en ese tribunal es que se establece una impunidad muy fuerte”, señaló, haciendo alusión también a la actitud de Claudio Crespo tras el veredicto. “El propio Crespo subió una publicación a sus redes sociales en el que se burla de Gustavo Gatica (…) ese tipo de expresiones no solo muestran el grado de impunidad, sino también lo peligroso que es Crespo para nuestra sociedad“, agregó.

Finalmente, la presidenta del partido oficialista hizo un llamado a no romper la alianza de Gobierno, advirtiendo sobre el escenario político actual. Martínez concluyó que las discrepancias internas, aunque grandes, no son “suficiente para destruir una alianza que además tiene que hacer frente a un gobierno de ultraderecha que tiene posiblemente efectos muy nocivos en la vida de los chilenos”.