Marta Larraechea, exprimera dama, sufrió un “shock anafiláctico” tras una picadura de abeja

La exprimera dama, Marta Larraechea, habría sufrido un shock anafiláctico tras una picadura de abeja, con falla respiratoria secundaria que requirió intubación y soporte vital.

La exprimera dama Marta Larraechea, esposa del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, fue internada en el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, en la Región de Valparaíso.

De manera preliminar, segun informó Radio Biobío, su ingreso al recinto hospitalario se debió a un paro cardiorrespiratorio.

El episodio habría ocurrido en medio de sus vacaciones en el litoral central junto a su familia, por lo que en primera instancia fue atendida en el Centro de Salud Familiar (Cesfam) de Santo Domingo, para luego ser trasladada al Hospital Claudio Vicuña.

En el lugar se encontrarían su entorno más cercano, incluyendo al expresdiente Frei, además de la delegada presidencial provincial, Carolina Quinteros.

Cabe destacar que el pasado 7 de enero, la exprimera dama se reunió con la abogada y esposa del mandatario electo José Antonio Kast, María Pía Adriasola. En dicha instancia, Larraechea compartió su experiencia en la creación y desarrollo del Museo Interactivo Mirador (MIM).

Nuevos antecedentes

Larraechea habría sufrido un shock anafiláctico por picadura de abeja, con falla respiratoria secundaria que requirió intubación y soporte vital. Actualmente, se encuentra estabilizada.

Esta noticia fue actualizada este miércoles 4 de febrero a las 22:43 horas.