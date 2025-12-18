Pérez y la autocrítica de Jackson: “Cuando no se reconocen los errores ni se corrigen, la ciudadanía pasa la cuenta”

La parlamentaria se sumó a los cuestionamientos tras la reflexión que compartió en la interna del Frente Amplio el exministro del Gobierno de Boric, afirmando que su propia gestión dañó no solo a la administración, sino también a la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

La diputada Marlene Pérez (Ind – UDI) comentó el análisis y autocrítica que hizo el exministro Giorgio Jackson, respecto a los errores que cometió el Gobierno y él mismo durante su gestión luego de la derrota que sufrió Jeannette Jara frente a José Antonio Kast.

La parlamentaria recordó otras declaraciones de Jackson cuando planteó cierta “superioridad moral” con la que contaban los partidos que hoy conforman Frente Amplio, algo que a juicio de ella incidió en la falta de reflexión de ese sector.

“Es preocupante notar cómo la supuesta superioridad moral que proclamaron desde el inicio se ha derrumbado por la falta de autocrítica y la reiteración de errores graves”, afirmó Pérez.

A ello agregó sus críticas a la labor que cumplió Jackson mientras estuvo a cargo de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y del Ministerio de Desarrollo Social, señalando que esto también influyó en la percepción negativa de la ciudadanía sobre las instituciones.

“La gestión del ministro Jackson, tanto en la Segpres como en Desarrollo Social, terminó dañando no solo al Gobierno, sino a la confianza de los chilenos en las instituciones”, afirmó. “Cuando no se reconocen los errores ni se corrigen a tiempo, la ciudadanía pasa la cuenta, y eso es exactamente lo que ocurrió”.