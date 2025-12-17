Jackson y los factores de la derrota de la izquierda en las elecciones: “Será clave encontrar nuestro rol como oposición”

En su análisis, el exministro identificó factores como el estallido social, el proceso constitucional y polémicas en la Convención que habrían marcado la desconexión con la ciudadanía, además de errores del gobierno de Gabriel Boric que afectaron la gestión e imagen.

Giorgio Jackson, exministro y dirigente del Frente Amplio (FA), analizó el resultado de la segunda vuelta de la elección presidencial, detallando los factores que llevaron a la izquierda a su peor resultado presidencial desde el retorno a la democracia.

En una columna titulada “El fin de un ciclo, ¿qué esperar ahora?”, que el mismo Jackson se encargó de difundir, el exsecretario de Estado identifica múltiples elementos que, a su juicio, explican la derrota. Entre ellos, el estallido social y el proceso constitucional, que —según el exdiputado— dejaron tensiones internas y una desconexión con la ciudadanía.

Además, destaca episodios específicos que impactaron la percepción pública, como las polémicas en la Convención Constitucional, performances mediáticas de convencionales y errores de campaña que alimentaron la narrativa del Rechazo, recogió La Tercera.

La critica al Gobierno: Escándalos y pasos en falso

El análisis incluye una crítica sobre el gobierno de Gabriel Boric, del que Jackson formó parte hasta agosto de 2023, señalando “errores evitables” que dañaron la gestión y la imagen del Ejecutivo, como decisiones iniciales en la conformación de la coalición, una participación insuficiente en el proceso constitucional y fallas en la comunicación sobre principios y valores.

También menciona episodios como la gestión en Temucuicui, los indultos, el rechazo a la reforma tributaria, y controversias en acuerdos como Codelco-SQM y pensiones, además de los casos Convenios y Monsalve, que calificó como “bombazos que golpearon directamente la línea de flotación del Gobierno”.

Pese a estos errores, Jackson subraya los logros del período, incluyendo el aumento de pensiones, la subida del salario mínimo y la reducción de la jornada laboral.

En su análisis también resalta la influencia de la “ola conservadora” y de Franco Parisi, que atrajo a millones de votantes con un discurso intermedio y alejado de la polarización tradicional.

Kast: Votos “prestados” y mandato a interpretación

Sobre José Antonio Kast, Presidente electo de Chile, Jackson señaló que, aunque obtuvo una victoria contundente, su mandato queda sujeto a interpretación, ya que parte de los votos fueron “prestados” y la agenda conservadora de su partido se presentó de manera moderada durante la campaña.

“Sacó un 23,92% en la primera vuelta presidencial, lo que representa la peor votación porcentual en primera vuelta de un presidente electo en Chile”, indicó.

Finalmente, el exministro propone que el momento exige que los sectores progresistas adopten una postura de escucha, bajen los niveles de ansiedad y eviten ajustes de cuentas internos.

“Será clave encontrar nuestro rol como oposición firme, responsable y propositiva”, puntualizó.