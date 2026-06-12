FA defiende promesa de condonar el CAE y acusa al Gobierno de instalar que “el problema son los deudores”

La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, descartó que la promesa de condonar el Crédito con Aval del Estado (CAE) durante la campaña del expresidente Gabriel Boric sea la causa central del aumento de la morosidad.

Sus declaraciones se dan en medio del debate por los embargos a deudores del CAE y luego de que exautoridades del gobierno anterior reconocieran errores en el manejo de esa promesa.

En conversación con Desde la Redacción de La Tercera, Martínez sostuvo que el problema de fondo no está en quienes mantienen deudas, sino en el diseño del sistema de financiamiento estudiantil.

“El problema del CAE es más profundo”

La timonel del FA fue consultada por las críticas que apuntan a que la promesa de condonación habría incidido en que algunas personas dejaran de pagar.

“No estoy de acuerdo con eso”, respondió Martínez, marcando distancia de esa interpretación.

La dirigente afirmó que la condonación fue una promesa surgida a partir de años de movilizaciones estudiantiles y no una idea improvisada del sector.

“La condonación fue una promesa de campaña no porque a nosotros se nos ocurrió y creíamos que era importante y estábamos nosotros creyendo que era una choreza. Fueron años de movilización donde habían estudiantes, compañeros, que tuvieron que pagar tres veces su carrera”, señaló.

Según Martínez, el diseño del CAE generó una carga económica difícil de sostener para una generación completa.

“Para nosotros el diseño del Crédito con Aval del Estado fue injusto y significó para toda una generación una mochila muy pesada”, afirmó.

Martínez también cuestionó el enfoque del actual Gobierno frente a la discusión por los embargos y la morosidad.

“Creo que la discusión ha sido muy mañosa esta semana y tengo la convicción política de que acá el problema del CAE no es un problema de los deudores, ese es un invento de este Gobierno”, sostuvo.

A juicio de la presidenta del FA, la controversia debe ser entendida como una responsabilidad del Estado y no solo como un problema individual de quienes no han pagado.

“El problema del CAE es del Estado de Chile. Hay un problema de que hubo una política pública que fue injusta para toda una generación”, agregó.