Comic Con Chile 2026 confirma a la actriz de One Piece Lera Abova en su primera visita a Latinoamérica

La Comic Con Chile 2026 continúa sumando figuras internacionales de primer nivel para su edición aniversario. La gran novedad es Lera Abova, la modelo y actriz que interpreta a Nico Robin en la segunda temporada del live action de One Piece, estrenada este año en Netflix y una de las producciones más exitosas del año a nivel mundial. Su presencia en el evento es un hito: será su primera visita no solo a Chile sino a toda Latinoamérica. Abova estará disponible para los fanáticos el sábado 4 y domingo 5 de julio en Espacio Riesco.

El anuncio llega en el marco de la celebración de los 15 años de Comic Con Chile, la edición más grande en la historia del evento, que busca consolidarse como la entrega más convocante de su trayectoria.

Un cartel que no para de crecer

Junto a Abova, la organización confirmó el regreso de Yaya Han, una de las figuras más influyentes del cosplay mundial, quien visitó Chile por primera vez en octubre de 2023. En esta edición aniversario, la artista estadounidense participará como jurado del Torneo Cosplay, una de las instancias más esperadas del evento, también los días 4 y 5 de julio.

El tercer invitado nuevo es Christofer Sundberg, fundador de Avalanche Studios y creador del videojuego Just Cause, quien llega en una iniciativa impulsada por la Embajada de Suecia en Chile para destacar el liderazgo escandinavo en desarrollo de videojuegos. Sundberg, quien fundó posteriormente el estudio Liquid Swords, visita el evento con motivo del lanzamiento de su nuevo juego, Samson. La fecha exacta de su participación se confirmará próximamente.

Estos tres nombres se suman a los ya confirmados Frankie Muniz, protagonista de Malcolm in the Middle, presente el viernes 3 de julio, y Carlos Villagrán, el eterno “Quico” de El Chavo del 8, quien estará los tres días del evento.

Las entradas para la Comic Con Chile 2026 están disponibles en PuntoTicket.