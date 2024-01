Esta mañana, el exministro y expresidente de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, analizó las posibles cartas presidenciales que se discuten para 2025 y dijo no creer la intención del expresidente Sebastián Piñera de no postularse.

Respecto a la decisión de Piñera de no presentar una nueva candidatura presidencial, Desbordes expresó tajantemente que espera que no sea candidato porque ya lo fue por dos periodos. “Yo creo que él sí quiere ser presidente, no tengo duda. No le creo nada. Estoy 100% convencido que quiere ser candidato presidencial”, expresó en Radio Infinita.

En cambio, ante una eventual postulación de Michelle Bachelet, el extimonel de RN manifestó que le parece una “tremenda candidata”. “Si Michelle Bachelet no se va a la ONU, probablemente la planten a una candidatura presidencial”, proyectó.

De todas formas, declaró que “Evelyn Matthei es mejor”.

Emplazamiento a la oposición

Por otro lado, respecto a las medidas tomadas por el Ejecutivo frente a la crisis de seguridad, el exministro manifestó que la oposición debiese “dejar de lado este discurso de que el Gobierno no ha hecho nada, que está todo malo, porque eso no es verdad. El Gobierno ha tomado medidas correctas”. Sin embargo, opinó que dichas medidas no son suficientes y que “como oposición le podemos pedir o incluso exigir que se adopten varias otras medidas más que complementen lo que ha hecho el Gobierno”.

En esa línea, reconoció el “esfuerzo” realizado por la ministra del Interior, Carolina Tohá y los subsecretarios Eduardo Vergara y Manuel Monsalve: “Eso está a la vista”.

“Monsalve está haciendo una buena pega”

Ante la reciente polémica por las pensiones de gracia entregadas a 58 personas con antecedentes penales, Desbordes respaldó el trabajo del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve: “Yo no enredaría a autoridades que necesitamos en su rol. Está haciendo una buena pega (…) yo no seguiría intentando sacar al pizarrón a un subsecretario”.

Por otro lado, expresó que debe haber “alguien dentro del Gobierno que aprovechó esa falla para otorgar pensiones” y apuntó a que esta problemática no puede ser una herramienta política “para premiar personas cercanas o devolver favores”.

Por esta razón, sugirió que se debería buscar a los responsables, revocar aquellas pensiones que están mal otorgadas o con cuestionamiento, mejorar la normativa y “apuntar a quien no cumplió bien con ese trabajo”.