Durante la jornada de ayer y a un mes de que comience el primer semestre académico, el presidente del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, Carlos Díaz, puso en duda el retorno presencial, argumentando que “no existe claridad de cómo están los establecimientos para recibir a los alumnos”.

“Hoy, mayoritariamente, no están las condiciones para volver a clases presenciales porque no están las confianzas en los padres y apoderados, porque no existe claridad de cómo están los establecimientos para recibir a los alumnos”, dijo en entrevista con El Mercurio.

Díaz reconoció que “nada reemplaza a la presencialidad y que un tercer año sin presencialidad sería catastrófico, pero creemos que es fundamental el escucharnos. Lo que nos preocupa es que los niños no lleguen a nuestros establecimientos, que volvamos a tener una lógica de presencialidad falsa, de que hay clases presenciales pero a las escuelas llega el 10% o 15% de los estudiantes”.

Consultado sobre el tema, el futuro ministro de Educación, Marco Ávila, recalcó que su postura y la del Gobierno de Gabriel Boric tiene que ver con la presencialidad.

“Estamos revisando, observando, entonces opinar ahora no tiene mucho sentido. Solo puedo repetir lo que el presidente ha dicho: la presencialidad debe ser la regla”, dijo a La Tercera.

Ávila reiteró lo señalado por Gabriel Boric sobre las clases presenciales: “Las primeras en abrirse y las últimas en cerrarse deben ser las escuelas. Creo que ese debe ser el mensaje, no en responder para hacer polémica”.