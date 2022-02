Este miércoles, y a un mes de que comience oficialmente el primer semestre académico, el presidente del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, Carlos Díaz, puso en duda el retorno presencial a clases debido a que “no existe claridad de cómo están los establecimientos para recibir a los alumnos”.

Según detalló El Mercurio, el presidente del gremio enfatizó en que “hoy, mayoritariamente, no están las condiciones para volver a clases presenciales porque no están las confianzas en los padres y apoderados, porque no existe claridad de cómo están los establecimientos para recibir a los alumnos”.

“No se ha generado el diálogo con las familias, y bajo esa lógica, no se ha hecho nada”, agregó.

El vocero de los profesores recalcó en que “nada reemplaza a la presencialidad, y que un tercer año sin presencialidad sería catastrófico, pero creemos que es fundamental el escucharnos. Lo que nos preocupa es que los niños no lleguen a nuestros establecimientos, que volvamos a tener una lógica de presencialidad falsa, de que hay clases presenciales pero a las escuelas llega el 10% o 15% de los estudiantes”.

Por su parte, el ministro (s) de Educación, Jorge Poblete, indicó que “nuestra recomendación hacia padres y apoderados es que se confié en la escuela como el lugar desde donde se supera la pandemia“.

“Es ahí donde nuestros alumnos aprenden las normas de cuidados, aprenden lo que es el uso de alcohol gel, lavado de manos, el uso de mascarillas, el distanciamiento social, y en ese sentido, para ellos el beneficio es enorme”, añadió.

La autoridad hizo hincapié en que las clases presenciales serán obligatorias a partir de marzo, tal como lo dictó el Ministerio de Educación, tanto para los establecimientos como las familias.

“Es importante que, acogiendo ese llamado, se mantenga este foco en las clases presenciales como el motor principal para seguir recuperando aprendizajes“, destacó.