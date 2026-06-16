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Marcia Raphael (RN) asumirá como nueva subsecretaria de la Mujer tras salida de Daniela Castro

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Marcia Raphael (RN) asumirá como nueva subsecretaria de la Mujer tras salida de Daniela Castro

Este martes se reveló que la actual seremi de Desarrollo Social y Familia de la Región de Aysén, Marcia Raphael, asumirá como nueva subsecretaria de la Mujer.

Según información dada a CNN Chile, pasado el mediodía de hoy, el presidente José Antonio Kast se contactó con la también exdiputada RN para ofrecerle el cargo.

Raphael reemplazará en el cargo a Daniela Castro, también RN, cuya renuncia fue solicitada por el mandatario tras meses de tensión con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín.

Ingeniera comercial de profesión, Raphael fue diputada por el 27° distrito, Región de Aysén, hasta marzo de este año. Además, fue seremi de Gobierno de Aysén entre 2010 y 2014 y consejera regional de Aysén entre 2014 y 2020.

El pasado 27 de marzo, la otrora parlamentaria asumió como secretaria regional ministerial de Desarrollo Social y Familia de la Región de Aysén, asumiendo también como vicepresidenta de Renovación Nacional el 28 de ese mismo mes.

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