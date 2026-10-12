Arrau tras incidentes en marcha del 12 de octubre: “No hay causa ni conmemoración que justifique la violencia”

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, condenó los incidentes registrados este lunes durante la marcha realizada en Santiago en el marco de la conmemoración del 12 de octubre y aseguró que el operativo dejó 28 personas detenidas.

La movilización reunió a cientos de personas y organizaciones vinculadas a pueblos originarios, que marcharon desde las inmediaciones del cerro Santa Lucía hacia la Alameda para plantear demandas relacionadas con autonomía territorial, desmilitarización, protección de la Ley Lafkenche y derechos indígenas.

Aunque gran parte de la convocatoria se desarrolló con normalidad, grupos aislados protagonizaron incidentes en distintos puntos del centro de Santiago, con barricadas, daños a propiedad pública y privada y lanzamiento de piedras, bengalas y otros objetos contra personal policial.

Carabineros respondió mediante carros lanza aguas y disuasivos químicos para dispersar a quienes participaban en los desórdenes.

Arrau: “No hay causa ni conmemoración que justifique la violencia”

Tras los incidentes, Arrau cuestionó los hechos y entregó un balance actualizado de las detenciones.

“La violencia irracional de quienes salen a las calles a atacar a Carabineros, lanzar piedras, destruir bienes públicos y sembrar el caos no tiene ninguna justificación. Hasta ahora, Carabineros registra 28 detenidos que deberán enfrentar la justicia”, señaló el ministro.

“No hay causa ni conmemoración que justifique la violencia. Nuestro respaldo a Carabineros es total, quienes seguirán resguardando el orden público para proteger a los chilenos”, agregó.

La cifra entregada por el secretario de Estado actualizó el balance preliminar de Carabineros, que durante la tarde había informado 17 personas detenidas.

De ellas, 14 habían sido aprehendidas antes del inicio de la convocatoria como parte de un despliegue preventivo y otras tres durante la movilización.

En ese primer reporte, la institución señaló que las detenciones estaban relacionadas con infracciones y delitos como desórdenes públicos, lanzamiento de fuegos artificiales, oposición al actuar de Carabineros y ocultación de identidad.