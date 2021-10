El diputado Marcelo Díaz afirmó que “varios diputados oficialistas” no se cierran a la posibilidad de apoyar la eventual acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera tras la revelación del caso de compraventa del proyecto Dominga, si los antecedentes así lo acreditan.

En entrevista con CNN Chile y CHV Noticias, el parlamentario de oposición dijo: “he hablado con diputados del oficialismo, ninguno me ha dicho expresamente que está disponible. Varios me han dicho que no se cierran si los antecedentes así lo demostraran, lo acreditaran. Yo también vi las declaraciones de Andrés Celis… es un poco el sentimiento que vi en varios parlamentarios, incluidos de derecha: esta sensación de agotamiento con estar permanentemente con un presidente al que la línea de lo público y lo privado se le difunde, se le diluye, se le desvanece”.

Posteriormente, consultado sobre si el eventual juicio político podría llevarse a cabo antes de las elecciones presidenciales del 21 de noviembre próximo, Díaz respondió descartando que el desenlace del presunto proceso se lleve a cabo antes de la fecha.

“Yo creo que es difícil que la acusación tenga desenlace antes del 21 de noviembre, de presentarse. Las fechas podrían cuadrar, pero no estamos pensando en una fecha para decidir su presentación o no. Por lo tanto, ni siquiera tengo en un análisis las fechas potenciales que podría discutirse en la Cámara, y si pasa de la Cámara, al Senado. No es una variable”, aseguró.

“Nosotros tenemos que ejercer esta responsabilidad con responsabilidad, valga la redundancia, pero también de manera autónoma del resto de los procesos, porque para eso está la acusación constitucional”, agregó.