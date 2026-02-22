Marcel se defiende de las críticas por manejo del gasto fiscal: “No hay ninguna cifra que avale la idea de un descontrol del gasto”

El exministro de Hacienda además respondió a los cuestionamientos del ex Dipres de Sebastián Piñera, Matías Acevedo.

El exministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió a las críticas que se han levantado en las últimas semanas contra el manejo de los recursos fiscales por parte del Gobierno de Gabriel Boric.

Esto, en medio de la publicación de las cifras de déficit fiscal efectivo del PIB y del déficit estructural, las que tuvieron un peor desempeño del esperado por el mercado.

Al respecto, la oposición ha realizado una serie de cuestionamientos al ministro de Hacienda, Nicolás Grau, pero también contra Marcel.

En conversación con La Tercera, Marcel aseguró que “no recuerdo que nadie haya advertido que los ingresos fiscales ‘se estuvieran deteriorando en el tiempo’, ni la razón por la cual eso estuviera ocurriendo. Es una construcción expost para reconocer una realidad que hoy se manifiesta”.

“No hay ninguna cifra que avale la idea de un descontrol del gasto, sobre todo considerando la evolución del gasto primario”, acotó el también ex presidente del Banco Central.

También respondió a las críticas del ex director de Presupuestos del gobierno de Sebastián Piñera, Matías Acevedo.

Sobre este punto, Marcel apuntó que “si, como él argumenta, faltaron ajustes del gasto para dar cuenta del comportamiento de los ingresos, quiere decir que el gasto prácticamente tendría que haberse congelado todo el gobierno de Boric. Eso sería indicativo que el gobierno anterior, del cual Acevedo, (Cristina) Torres y (Alejandro) Weber fueron parte desde Hacienda, entregó una situación fiscal mucho más precaria”.