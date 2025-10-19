Marcel por cobros excesivos en las cuentas de luz “Congelar tarifas es una pésima decisión de política pública”

País economía país

El exministro de Hacienda afirmó que "lo que pesó más, fue que el error ocurrió en una materia que se volvió sensible".

El exministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió a la polémica tras el error de cálculo en las tarifas eléctricas, que derivó en cobros excesivos para los clientes durante el año 2024 y 2025.

En conversación con DF Más, Marcel mencionó que el Ejecutivo “aplicó el principio de la responsabilidad política, respecto de un error en la fijación tarifaria que tenía un origen anterior, pero que afectó a millones de clientes”.

Además, el exjefe de la billetera fiscal aseveró que lo que pesó más que la magnitud del error, fue que “este ocurrió en una materia que se había vuelto particularmente sensible por la normalización de las tarifas eléctricas desde junio del 2024. Es un ejemplo más de que congelar las tarifas es una pésima decisión de política pública”.

El también expresidente del Banco Central se refirió al hecho de que salió, nuevamente, un ministro del Frente Amplio, siendo reemplazado por uno de Socialismo Democrático. Al respecto, dijo no conocer en detalle “la estadística de cambios en esta dirección vs. la opuesta”, recordando que a él lo reemplazó “un ministro del FA”.

