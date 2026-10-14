Maratón de Santiago 2027 inicia venta de cupos: Revisa valores y fechas de inscripción

La Maratón de Santiago 2027 comenzará este miércoles 14 de octubre su proceso de inscripción para la próxima edición de la tradicional competencia capitalina.

Desde las 12:00 horas se habilitará una preventa exclusiva para clientes de Banco Itaú, patrocinador del evento.

Esta primera etapa tendrá una duración de 24 horas y contará con un máximo de 1.500 inscripciones. Para acceder será necesario contar con una tarjeta de crédito o débito vigente del banco e ingresar sus primeros dígitos durante el proceso de compra.

La venta general comenzará el jueves 15 de octubre a las 12:00 horas a través del sitio oficial del Maratón de Santiago.

Precios del Maratón de Santiago 2027

Maratón 42K: $63.250 ($55.000 más $8.250 de cargo por servicio). Habrá 11.000 cupos.

$63.250 ($55.000 más $8.250 de cargo por servicio). Habrá 11.000 cupos. Media Maratón 21K: $58.650 ($51.000 más $7.650 de cargo por servicio). Habrá 16.000 cupos.

$58.650 ($51.000 más $7.650 de cargo por servicio). Habrá 16.000 cupos. Corrida 10K: $48.300 ($42.000 más $6.300 de cargo por servicio). Habrá 7.000 cupos.

En total, la organización dispondrá inicialmente de 34.000 inscripciones entre las tres categorías.

El Maratón de Santiago 2027 se realizará el domingo 16 de mayo, con largada frente al Palacio de La Moneda.