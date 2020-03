Tras su abrupta salida como director técnico del West Ham United, Manuel Pellegrini se encuentra en Chile a la espera de ofertas para volver a dirigir un club en Europa.

En entrevista con Revista Capital, el ingeniero se refirió a su actual momento laboral, asegurando que “cuando la carrera me bote, es decir cuando no encuentre un club que me interese dirigir, voy a volver a Chile”.

“Quiero entregar toda mi experiencia al fútbol chileno a través de la dirección de la selección nacional, pero no es el momento todavía”, agregó.

Pelligri también tuvo palabras para analizar la crisis social que vive el país desde el 18 de octubre, apuntando principalmente a la clase política.

Acá una selección de cinco momentos que marcaron la conversación.

1. Sobre la clase política: “Es pura ambición de poder”

“Creo que la política está obsoleta, los políticos están muy mal evaluados y eso tiene mucho que ver con que cada oposición de turno quiere que el gobierno lo haga mal para poder llegar al poder, es pura ambición de poder y no una vocación por el país“.

“Me da la impresión que la gran mayoría de los políticos no están preparados. Y no puedo creer que no haya ni un proyecto en que dos personas puedan pensar igual y que haya un consenso que al menos en esa área ése es el camino”.

“Siempre me ha costado entender como una persona que es ministro de Hacienda pasa a ser ministro de Educación o de Salud, no sé cómo lo logran, cómo es posible saber tanto de todo”.

2. Sobre la comparación entre Chile y países desarrollados

“Veíamos al país crecer, se veía bien, pero había una desigualdad tremenda con cosas que son inaceptables. Por ejemplo, los intereses en tarjetas de crédito, o el valor de los remedios que en Chile son tres veces más caros que en los países europeos, o el sueldo de los parlamentarios que puede llegar a ser el doble que en algunas naciones desarrolladas”

3. Sobre el rol del fútbol en el estallido social

“Hay que separar las cosas entre lo que es el movimiento social y lo que fueron algunas reacciones. Para mí una de las cosas más importantes que necesita un país es unión. Pienso que la selección chilena, La Roja, une, por lo tanto cualquier factor que provoque una desunión es negativo”

“Hay que estar en el momento y yo estaba afuera, pero pienso que la selección debió haber jugado (el partido en Lima a inicios del estallido social), el equipo de Copa Davis jugó y son chilenos y sienten el país igual”.

“Unos tendrán una manera de pensar y otros de otra, pero creo que el factor de unión que da la selección a nivel país ojalá no se viera destruido bajo ningún concepto“.

4. Sobre plebiscito de abril

“El 95% de la gente no tiene idea lo que está votando y me incluyo. No sé qué puede mejorar o empeorar al tener una nueva Constitución, no sé tampoco aún si cambiarla es el camino o no. Hay gente que va a votar por un cambio porque quieren un cambio, ¿pero cómo va a cambiar? Yo en este momento no tengo conocimiento para determinarlo, pero antes de votar voy a tratar de realmente entender lo que se está cambiando, por qué se está cambiando y para qué. El voto debe tener una base y ver si soluciona o no las cosas“.

5. Sobre su participación en comercial de una AFP

“En ese momento las AFP no estaban cuestionadas y yo estaba en una AFP que me parecía buena. Ahora, fui yo quien decidió no seguir haciendo esa publicidad cuando la empresa cambió de dueños“.