Exministro de Hacienda cuestiona al Gobierno tras informe del CFA: “No todo es culpa del gobierno anterior”

El exministro de Hacienda, Manuel Marfán, abordó el debate generado tras el informe del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) y cuestionó la forma en que el Gobierno ha atribuido responsabilidades a la administración anterior.

En conversación con Radio13c, el economista sostuvo que es entendible que un Ejecutivo entrante haga referencia al estado en que recibió el país, aunque advirtió que ese argumento tiene límites.

“Podría entender que, al asumir un nuevo gobierno, puedan echarle culpas a cómo recibieron el país. Pero eso tiene cierto límite”, señaló.

“Hay que empezar a asumir responsabilidades propias”

Marfán afirmó que el Gobierno debe hacerse cargo de sus propios errores en medio de la discusión pública.

“Uno no puede cometer errores de esta envergadura en la discusión pública. Hay que empezar a asumir responsabilidades propias. No todo es culpa del gobierno anterior”, sostuvo.

El exsecretario de Estado planteó que el clima político se ha ido tensionando a partir de declaraciones cruzadas entre el oficialismo y la oposición.

Críticas a dichos del ministro Quiroz

Marfán también se refirió al ambiente de crispación generado tras los dichos del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sobre supuestas inconsistencias fiscales.

Según el exministro, esas declaraciones incidieron en el debate político posterior y en el anuncio de una acusación constitucional impulsada por diputados de oposición.

“Este ambiente de crispamiento (…) también se va intensificando con declaraciones como las que llevaron a la acusación constitucional”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que la propia acusación constitucional que se discute actualmente también forma parte de las malas prácticas de la política.

“La propia acusación constitucional que se está discutiendo ahora también forma parte de las malas prácticas de la política”, concluyó.