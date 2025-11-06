Mantener a un adulto mayor en un hogar de larga estadía cuesta entre $650 mil a más de $1 millón, según encuesta

La segunda Encuesta de Caracterización de Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores fue realizada por el Centro de Proyectos Sociales de la Universidad Gabriela Mistral con el apoyo de la Red Eleam y el Senama.

La segunda Encuesta de Caracterización de Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) 2025 reveló que mantener a una persona mayor en un hogar cuesta entre $650.000 a más de $1 millón.

El sondeo, realizado por el Centro de Proyectos Sociales de la Universidad Gabriela Mistral con el apoyo de la Red Eleam y el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), se aplicó durante el primer semestre de 2025 y consideró una muestra de 286 establecimientos a nivel nacional.

Su objetivo es “visibilizar y monitorear la situación de estas residencias, promoviendo un cuidado digno con enfoque de derechos” y reveló que el 97% de los ELEAM son privados (55% con fines de lucro y 42% sin fines de lucro), mientras que el 3% son públicos.

¿Cuándo cuesta mantener a una persona mayor en un hogar de larga estadía?

Del total de hogares, un 33,1% declaró que el costo promedio de una persona mayor va entre $650.001 y $850.000 mensuales; un 22,6% dijo que supera el millón de pesos; mientras que un 22,5% indicó un costo entre $850.001 y $1.000.000.

El estudio señaló que un 59% de los residentes tiene 80 años y más y que una residencia para personas mayores tiene en promedio 22 camas.

Asimismo, hay una elevada dependencia funcional: 29,2% presenta dependencia severa o está postrado, un 28,3% tiene dependencia moderada y un 21,1% tiene dependencia psíquica.

La directora del Centro de Proyectos Sociales de la Universidad Gabriela Mistral, Lorena Peña, comentó que en el organismo quisieron contribuir a “visibilizar la realidad de los ELEAM” y que con la información obtenida se podrá “evaluar el cumplimiento de las normativas, identificar brechas y orientar políticas y programas que fortalezcan la calidad de vida de las personas mayores residentes, siempre pensando en contribuir al envejecimiento de la población en forma digna, bajo el enfoque de derechos”.

Hogares de larga estadía en peligro de cierre

El sondeo también reveló que el 86% de los hogares ha tenido un aumento de sus gastos operativos. Entre las razones principales están: alza en el costo de la vida (38%), mayores gastos en personal (28,7%) y cumplimiento de protocolos sanitarios (28,3%).

Adicionalmente, la mayoría del financiamiento de los Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores corresponde a aportes privados.

En detalle, un 87% se mantiene con recursos de apoderados, 38% con la pensión del residente y 31,7% con donaciones.

Y en menor medida, los hogares reciben apoyo mediante subsidio del Senama (20,3%) y convenios gestionados por cada institución (19,5%).

En ese sentido, “el limitado financiamiento estatal y el aumento de los costos operativos han llevado a que el 52% de los propietarios de ELEAM haya considerado cerrar su establecimiento, principalmente por falta de apoyo (37,2%), dificultades de sostenibilidad financiera (33,9%) y agotamiento personal (21,5%)”.

Sobre ello, la directora ejecutiva de la Red ELEAM, María Soledad Alcalde, advirtió que “el tema de los ingresos vuelve a aparecer en esta encuesta. Es necesario que desde el sector público se aborde con subsidios y seguros de dependencia, dado que la mayoría de los residentes son adultos que tienen algún tipo de dependencia. También a través de beneficios tributarios, por nombrar algunos mecanismos. El diagnóstico ya está hecho”.