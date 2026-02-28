Maltrato animal: Hombre ataca con una motosierra a perro en Los Ángeles

Cambio de hora en Chile ya tiene fecha oficial: ¿Se adelantan o atrasan los relojes?
El agresor, de 72 años, fue detenido por Carabineros de Chile tras un llamado anónimo,
Un impactante caso de maltrato animal se registró en el sector Mortandad en Los Ángeles, región del Biobío.
De acuerdo a lo consignado por La Tribuna, un hombre de 72 años atacó con una motosierra a un perro que sería mascota de una familia del sector, provocándole graves heridas en sus extremidades traseras y dejándolo en estado crítico.
El hecho fue denunciado mediante un llamado anónimo a Carabineros de Chile, lo que motivó un amplio operativo policial que culminó con la detención del sujeto, quien se encontraría en estado de ebriedad y habría intentado oponerse a su arresto
El perro, en tanto, fue trasladado de urgencia a una clínica veterinaria para poder ser intervenido de las graves heridas.
