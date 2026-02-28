País maltrato animal

Maltrato animal: Hombre ataca con una motosierra a perro en Los Ángeles

Por CNN Chile

28.02.2026 / 15:48

El agresor, de 72 años, fue detenido por Carabineros de Chile tras un llamado anónimo,

Un impactante caso de maltrato animal se registró en el sector Mortandad en Los Ángeles, región del Biobío.

De acuerdo a lo consignado por La Tribuna, un hombre de 72 años atacó con una motosierra a un perro que sería mascota de una familia del sector, provocándole graves heridas en sus extremidades traseras y dejándolo en estado crítico.

El hecho fue denunciado mediante un llamado anónimo a Carabineros de Chile, lo que motivó un amplio operativo policial que culminó con la detención del sujeto, quien se encontraría en estado de ebriedad y  habría intentado oponerse a su arresto

El perro, en tanto, fue trasladado de urgencia a una clínica veterinaria para poder ser intervenido de las graves heridas.

