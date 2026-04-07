Mallplaza se querella por incidentes en Vespucio tras convocatoria de influencers que dejó lesionados

La empresa apunta a los administradores de una plataforma digital por organizar un evento no autorizado que provocó aglomeraciones, al menos cinco heridos y daños materiales en el recinto.

Mallplaza presentó una querella criminal por los incidentes registrados el pasado sábado en Mallplaza Vespucio, luego de una convocatoria masiva difundida por influencers que terminó con personas lesionadas y daños en el recinto.

Según informó la compañía, la acción judicial apunta contra Sebastián Betancourt Silva y Diego Álvarez Quiroz, a quienes atribuye la organización de un evento no autorizado al interior del centro comercial, lo que —a su juicio— alteró gravemente la seguridad de los asistentes.

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De acuerdo con el escrito, los involucrados habrían lanzado billetes desde el segundo piso del mall sin coordinación ni permiso de la administración. Esta situación provocó que cerca de mil personas se aglomeraran en el lugar, generando empujones y descontrol entre quienes intentaban alcanzar el dinero.

Mallplaza sostiene que el escenario se agravó cuando los organizadores cambiaron el punto desde donde arrojaban los billetes, lo que provocó desplazamientos masivos dentro del recinto. A partir de ese momento, se habría producido una estampida que puso en riesgo a los visitantes.

Como resultado de los hechos, la empresa reportó al menos cinco personas lesionadas y daños materiales en las instalaciones del centro comercial.

En la querella, la compañía solicitó al Ministerio Público que instruya diligencias a la Policía de Investigaciones (PDI) para esclarecer lo ocurrido y determinar eventuales responsabilidades. Además, pidió que se sancione a quienes resulten responsables conforme a la ley, en calidad de autores, cómplices o encubridores.

Desde Mallplaza señalaron que la acción busca establecer responsabilidades por hechos que, aseguran, pusieron en riesgo la seguridad pública al interior de un espacio de alta concurrencia.