Masiva convocatoria de influencers para lanzar dinero en Mallplaza Vespucio termina con lesionados y posibles acciones legales

El centro comercial aseguró que la actividad nunca fue autorizada y que no tenía vínculo con el grupo que hizo el llamado en redes sociales. Mallplaza informó que reforzó la seguridad ante la convocatoria masiva y que evalúa denunciar lo ocurrido.

Una masiva convocatoria difundida en redes sociales para una actividad en que influencers prometían lanzar dinero en Mallplaza Vespucio terminó con clientes y trabajadores lesionados, según informó el propio centro comercial a través de una declaración pública. La actividad se realizó este sábado 4 de abril y, de acuerdo con la empresa, nunca contó con autorización.

En su comunicado, Mallplaza afirmó que el llamado “invitaba de forma masiva a asistir al recinto”, sin consentimiento de la administración, y recalcó que no tiene ninguna vinculación con el grupo que promovió la convocatoria. Pese a eso, indicó que reforzó sus equipos de seguridad y coordinó la presencia de paramédicos y brigadistas ante la posible llegada de una gran cantidad de personas.

La situación derivó en incidentes durante el desarrollo de la actividad. La empresa sostuvo que hubo personas lesionadas, tanto visitantes como colaboradores, y que entregó apoyo para realizar las denuncias respectivas ante Carabineros. Además, señaló que actualmente evalúa acciones legales por lo ocurrido.

Durante la jornada, ADN reportó que la convocatoria giraba en torno a una promesa de lanzar $700 mil desde un segundo nivel del mall, lo que generó una alta aglomeración al interior del centro comercial. Registros difundidos en redes mostraron pasillos llenos de personas corriendo y concentraciones masivas en distintos sectores del recinto.

Mallplaza agregó que este tipo de concertaciones mediante redes sociales es un fenómeno que viene observando desde hace tiempo y que ya trabaja en protocolos para enfrentarlas junto a locatarios y equipos internos.