En el marco de la discusión de un proyecto de resolución que busca entregar una pensión de gracia a todos los voluntarios de bomberos que hayan cumplido 50 años de servicio, la parlamentaria acusó que la institución "no quiere control sobre sus políticas de control de emergencia, no quiere establecer políticas de no discriminación, todavía hay compañías de bomberos en nuestro país que no permiten el acceso a mujeres a sus filas".