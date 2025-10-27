Magellan Discoverer: Así es el primer crucero híbrido de América diseñado con ingeniería chilena

"Proyectos como el Magellan Discoverer consolidan a Chile como un referente mundial en exploración responsable y sostenible del continente blanco", destacaron desde el Servicio Nacional de Turismo.

Hace pocos días, Chile fue testigo de un importante hito en la ingeniería naval nacional junto al Magellan Discoverer, un crucero híbrido que fue presentado en Valdivia (Región de Los Ríos).

El Magellan Discoverer es el primer crucero de propulsión híbrida (diésel-eléctrico) en América y “consolida a Chile como líder en embarcaciones sostenibles, con tecnología de última generación”, destacó el Servicio Nacional del Turismo (Sernatur).

El proyecto fue desarrollado por la empresa valdiviana Asenav para Antarctica 21 y “posiciona a Chile como referente en innovación en construcción naval y turismo antártico boutique y sostenible”.

“El turismo antártico chileno sigue avanzando con fuerza. Nuevas inversiones y proyectos, como el Magellan Discoverer, consolidan a Chile como un referente mundial en exploración responsable y sostenible del continente blanco“, remarcó la institución.

El crucero “fue desarrollado íntegramente por ingenieros de Valdivia e incorpora avanzadas tecnologías sostenibles, como su sistema de navegación eléctrica que elimina emisiones de CO₂ durante la operación, reduce el ruido submarino y minimiza el impacto en la fauna del Continente Blanco”.

Adicionalmente, sus características hacen que el viaje a través de la Antártica pueda ser más respetuoso con el planeta, al ser más “suave y silencioso”.

Respecto a sus medidas, tiene 94 metros de eslora, 17 metros de manga y 30 metros de altura. Además, podrá trasladar hasta 193 personas.

Desde Sernatur comentaron que su lanzamiento “llega en un momento especial, luego de que Chile fuera destacado por primera vez como Mejor Destino de Cruceros de Sudamérica en los #WorldTravelAwards 2025”, conocidos también como los “Óscar del Turismo“.

