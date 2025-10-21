Madre de escolar que sobrevivió a choque en Recoleta: “Si hubiesen estado presos, no hubiese pasado lo que pasó”

La madre de uno de los menores que iba en el furgón escolar la tarde del 20 de octubre entregó su testimonio sobre el incidente que terminó con la muerte de un estudiante de sexto básico en la comuna de Recoleta.

En la comuna de Recoleta se pueden apreciar globos blancos en las calles. Desde la noche del lunes 20 de octubre, la comunidad educativa se congregó en las afueras del Colegio Rafael Sanhueza Lizardi para realizar una velatón.

La muerte de un estudiante de sexto básico ha generado conmoción en la comunidad educativa. Así lo relató Yanina, madre de uno de los menores que viajaban en el furgón escolar que fue impactado en la intersección de Santos Dumont con Humorista Carlos Helo, mientras dos sujetos escapaban de una persecución. Ambos se encuentran actualmente en prisión preventiva.

Yanina, madre de tres hijos, contó que ese 20 de octubre solo su hija —que cursa séptimo básico— asistió a clases. A las 16:00 horas recibió una llamada que la alertó sobre la situación que terminó con el choque del vehículo escolar.

Lee también: Uno tenía 20 causas penales y reincidencias: El prontuario de los imputados por muerte de niño en Recoleta

Actualmente, su hija se encuentra en buen estado de salud; sin embargo, relató en The Clinic que “emocionalmente está súper inestable. Todavía no habla tanto de lo que pasó”. Yanina remarcó que se trata de un “proceso lento”, en el que la menor necesita tiempo para aceptar lo sucedido con su compañero, a quien veía todos los días.

Respecto a los imputados, la madre comentó que “esos delincuentes ya estaban merodeando hace rato. Si hubiesen estado presos, no hubiese pasado lo que pasó. Tenían muchos antecedentes, habían asaltado a más gente acá”.