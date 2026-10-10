Madre de Cristiano Ronaldo lamenta polémica con Portugal: “No lo están valorando como deberían”

Dolores Aveiro, madre de Cristiano Ronaldo, salió en defensa del delantero después de la polémica que terminó con su salida anticipada de la última concentración de la selección de Portugal.

En conversación con la revista portuguesa TV 7 Dias, Aveiro reconoció que el episodio la afectó y lamentó la forma en que ocurrió.

“Fue un shock, mi hijo podía salir por la puerta grande y así salió por la puerta pequeña”, afirmó. Además, aseguró que lloró tras conocer la decisión del futbolista.

La madre de CR7 también cuestionó el trato que, a su juicio, recibe el delantero en su país. “Él siempre ha sido el héroe de Portugal. No lo están valorando como deberían”, sostuvo.

Cristiano Ronaldo abandonó la concentración portuguesa después de un desencuentro con el técnico Jorge Jesus por su participación en el partido ante Noruega. Posteriormente, el jugador explicó públicamente su versión y acusó al entrenador de incumplir compromisos acordados previamente.

La polémica también generó la reacción de su hermana Elma Aveiro, quien compartió en Instagram una publicación que señalaba que Cristiano “merecía más respeto” y criticaba a la prensa y a los aficionados portugueses. Al compartirla, Elma agregó: “Todo dicho”.