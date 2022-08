La tarde de este viernes el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Temuco condenó a 20 años de cárcel a Martín Pradenas Dürr, por cinco delitos de abuso sexual y dos de violación, uno de estos últimos, el conocido caso de Antonia, quien se terminó quitándose la vida el 2019.

En detalle, el hombre de 30 años fue condenado por los mencionados delitos cometidos entre noviembre de 2010 y septiembre 2019, en tanto, el fiscal del Ministerio Público, Miguel Ángel Rojas, informó que a la pena efectiva se le restará el tiempo que pasó en arresto domiciliario y prisión preventiva.

De esta forma, según afirmó el fiscal Rojas, la condena a Pradenas Dürr se convirtió en la tercera más alta aplicada en el país por este tipo de ilícitos. “Se tomó en consideración, además, la enorme extensión del mal causado en cada una de las víctimas”, agregó.

Lee también: Martín Pradenas es condenado a 20 años de cárcel



No obstante, el Ministerio público había solicitado en un principio 41 años de cárcel al imputado por la totalidad de los delitos cometidos. En dicho contexto, la madre de Antonia, Marcela Parra, se manifestó decepcionada e intranquila con la condena y, específicamente en ese punto, manifestó que “no somos un pack, somos personas, y debieron haberlo condenado por cada una de las personas“.

“Considero que los 20 años que le dieron no es justo. Mi hija no está, mi hija no va a volver” dijo, según consignó Biobío Chile, agregando que “él sí puede volver con su familia en algún minuto, pero mi hija no está. No es justo tampoco para las demás víctimas, 20 años no es nada para el daño que provocó para el resto de sus vidas”.

Finalmente, Parra lamentó que “no se hizo justicia. Todos los casos fueron creíbles y le dan vulgarmente un 2×1. Entonces tú puedes violar y puedes matar a alguien, a dos personas, y te van a premiar con un 2×1″.