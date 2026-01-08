Machado afirma que el Gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela es “absolutamente temporal”

La líder opositora aseguró que la transición en Venezuela es irreversible y reiteró que no puede avanzar sin la liberación inmediata de los presos políticos.

La líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró que el Gobierno encabezado por Delcy Rodríguez, investida esta semana como presidenta encargada de Venezuela, es “absolutamente temporal”, en el marco del nuevo escenario político abierto tras la captura de Nicolás Maduro.

En conversación con el medio venezolano La Patilla, Machado afirmó que la transición en el país es “irreversible” y sostuvo que el objetivo es que el proceso sea “lo más corto y rápido posible”.

Transición y presos políticos

La exdiputada señaló que Venezuela se encuentra en una fase previa al avance pleno de la transición, subrayando que uno de los primeros pasos debe ser la liberación de los presos políticos. Según cifras de la ONG Foro Penal, actualmente hay 863 personas privadas de libertad por motivos políticos.

“No puede haber una transición con presos políticos. Eso es lo primero que tiene que pasar en las próximas horas”, afirmó Machado.

Machado sostuvo que el principal sostén del régimen de Maduro era el miedo instalado en la población. “Si se quita el terror, no queda nada”, sentenció, al referirse al escenario posterior a la captura del exmandatario.

Consultada por el rol de Estados Unidos en este proceso, evitó profundizar en las intenciones de los actores internacionales. “Prefiero no especular”, dijo, aunque reconoció que mantiene contacto directo con aliados clave.

En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evitó entregar detalles sobre los motivos que lo llevaron a reconocer a Delcy Rodríguez como presidenta encargada, en lugar de respaldar a Machado. En una entrevista con The New York Times, se limitó a señalar que el secretario de Estado, Marco Rubio, mantiene contacto permanente con ella.

Trump tampoco comprometió plazos para la eventual realización de elecciones en Venezuela, señalando que el gobierno estadounidense se mantiene en comunicación constante con las autoridades venezolanas en este nuevo escenario político.