Macaya le responde a Boric por sus críticas al secreto bancario: “Le pediría que guarde un respetuoso silencio”

El senador Javier Macaya (UDI) abordó los dichos del ex Presidente Gabriel Boric, quien, luego de varios meses de silencio, se refirió a la situación del país, especialmente en relación con los deudores del CAE y con el levantamiento del secreto bancario que está siendo discutido en el Senado.

El mandatario ocupó su cuenta de X para señalar, entre otras cosas: “¿Dónde están las prioridades? ¿Por qué hay inflexibilidad y castigo para familias trabajadoras y sacrificadas que están endeudadas y se sigue siendo permisivo con los negocios del crimen organizado con el que todos queremos terminar?”.

Pese a que teníamos consenso técnico, durante nuestro gobierno la derecha se negó a legislar para tener un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior y aliviar significativamente la deuda del CAE a miles de personas que han pagado por años montos mucho mayores que… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) June 10, 2026

En diálogo con Radio Duna, y consultado sobre estos dichos, el senador Macaya aseguró: “Yo al ex Presidente Boric —con el respeto que merece su exinvestidura— le pediría que guarde un respetuoso silencio respecto de cosas que están ocurriendo hoy día en la discusión pública, y que muchas tienen que ver con la responsabilidad propia de él“.

“La situación que ocurre hoy día con los deudores del CAE y la promesa que él hizo respecto a este tema tiene mucho que ver con su propia responsabilidad. La situación fiscal de Chile nunca antes en nuestra historia —desde el regreso de la democracia— había estado tan deteriorada“, añadió.

Finalmente, aseguró: “Obviamente hay una responsabilidad personal, y que él venga hoy a hacer gárgaras de que una promesa que personalmente incumplió respecto a los deudores del CAE —y particularmente cuando se trata de personas que tienen ingresos en muchos casos superiores a los 3 millones de pesos— me parece que, con mucho respeto, sería más prudente de su parte guardar silencio, cuando él es responsable —en gran parte— de la situación fiscal en la que está Chile hoy día”.