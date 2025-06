Luis Hermosilla exige a la Fiscalía Oriente ser llevado a juicio oral y cuestiona al Ministerio Público: Estos fueron sus descargos

El abogado, tras salir de Capitán Yáber y comenzar a cumplir con la cautelar de arresto domiciliario total, deslizó críticas a la labor del Ministerio Público y emplazó a la Fiscalía Oriente a llevarlo a juicio oral.

Este viernes, la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la prisión preventiva de Luis Hermosilla y acogió el recurso de apelación contra el fallo de la magistrada Andrea Osorio, del 4° Juzgado de Garantía de Santiago.

Hermosilla está actualmente imputado por presuntos delitos tributarios, soborno y lavado de activos.

Tras la decisión de la Corte de Apelaciones, se agotaron las instancias para apelar contra la cautelar de arresto domiciliario total. En caso de que el abogado incumpla alguna de las restricciones, recién entonces el Ministerio Público o alguna de las partes querellantes podría solicitar una revisión de la medida cautelar, o hacerlo si aparecen nuevos antecedentes.

En ese contexto, tras salir del Anexo Penitenciario Capitán Yáber, deslizó críticas a la Fiscalía Oriente.

“Lamentablemente, en Chile, después de 25 años de reforma procesal penal, hay una institución que no ha sido revisada ni en sus procedimientos ni en sus comportamientos, que es el Ministerio Público”, manifestó.

En esa línea, argumentó: “El Ministerio Público en Chile, hoy día, sistemáticamente —y no todo el Ministerio Público, particularmente algunos fiscales y algunas fiscalías regionales— está incurriendo en un proceder y en una actuación que nos lleva a tiempos peores que aquellos que dieron inicio a la reforma procesal penal. Hoy día se está, en muchos casos, manipulando pruebas, manipulando declaraciones; se está tratando de inculpar a gente que es inocente”.

Asimismo, subrayó que la función del Ministerio Público es llevar a las personas a juicio oral.

“Emplazo a la Fiscalía de Las Condes a que me lleve a un juicio oral inmediatamente. El juicio oral es donde uno tiene que probar, donde la fiscalía tiene que probar la responsabilidad penal de uno. Yo estoy dispuesto y lo único que espero es que muy rápidamente me lleven a ese juicio, porque estoy seguro de que no he cometido delitos y que un tribunal oral, dando todas las garantías del debido proceso, va a exculpar cualquier imputación que se me pueda hacer”, remarcó.

El próximo 9 de julio se realizará una nueva formalización contra Hermosilla, Álvaro Jalaff y Daniel Sauer por los presuntos delitos de administración desleal y lavado de activos.

Mira aquí el video completo