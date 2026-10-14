“Un gran tapón”: Cruz-Coke critica efecto de Bachelet sobre nuevos liderazgos de la oposición

El senador y presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, restó relevancia electoral a Michelle Bachelet y aseguró que el renovado protagonismo de la expresidenta podría dificultar la aparición de nuevos liderazgos dentro de la oposición.

En conversación con Radio Pauta, el parlamentario sostuvo que Bachelet “no tiene ninguna relevancia electoral hoy día” y recordó como antecedente su participación en la campaña por el Apruebo en el plebiscito constitucional de 2022.

“Yo creo que ella tuvo efectivamente un impacto electoral hace 10 años, pero hoy día no lo tiene”, afirmó.

Cruz-Coke planteó que la principal consecuencia de su retorno al debate político estaría, a su juicio, dentro de la propia izquierda y particularmente en el Socialismo Democrático.

“No veo en qué podría aportar, salvo en transformarse en un gran tapón para la izquierda razonable”, señaló.

El senador agregó que los dirigentes que intentan renovar ese sector “están quedando absolutamente tapados por un árbol que da una sombra tal que no los deja emerger”.

Asimismo, cuestionó la relevancia que se ha otorgado a las mediciones de opinión pública sobre la exmandataria: “Le dan demasiada importancia, a mi juicio, a la encuesta”.

Durante la misma entrevista, Cruz-Coke distinguió entre la valoración ciudadana de Bachelet y el respaldo que podría reunir una eventual tercera candidatura presidencial, señalando que ambos elementos no necesariamente son equivalentes.