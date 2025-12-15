Los pasos del oficialismo tras la derrota de Jara: Se prevé un encuentro de partidos en enero

Tras el proceso electoral de 2025, el oficialismo dio término al Pacto Unidad por Chile, alianza con la que compitió en los comicios presidenciales y parlamentarios, y que reunió a partidos como el Frente Amplio, el Partido Socialista, la Democracia Cristiana y el Partido Comunista.

José Antonio Kast se impuso con 7.254.850 votos (58,2%), frente a los 5.218.444 sufragios (41,8%) obtenidos por Jeannette Jara, con una diferencia cercana a los 20 puntos porcentuales.

De esta forma, el fundador del Partido Republicano resultó electo como el próximo Presidente de la República, en línea con la lógica de alternancia política que se ha consolidado desde el primer gobierno de Sebastián Piñera.

Ante este cambio de administración, surge la interrogante sobre cómo queda el progresismo tras la derrota de la exministra del Trabajo y de qué manera se perfilará como oposición en el nuevo ciclo político.

En primera instancia, llega a su fin el pacto Unidad por Chile, que se configuró en este proceso electoral y que integraron el Partido Socialista (PS), el Partido Comunista (PC), el Frente Amplio (FA) y la Democracia Cristiana (DC).

Estas colectividades conformaron listas conjuntas para competir en las elecciones parlamentarias, logrando elegir a 61 candidatos de un total de 181 postulantes, mientras que en el Senado obtuvieron 11 escaños de 29 candidaturas.

Sin embargo, se acordó mantener la coordinación entre los nueve partidos para continuar afianzando la unidad de la centroizquierda y enfrentar los desafíos como futura oposición. Se prevé que este encuentro se concrete a mediados de enero.

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, señaló en Tolerancia Cero de CNN Chile: “Creo que uno de los temas que arrastramos hace mucho tiempo es no haber hecho una crítica y una autocrítica profunda tras el momento político del Apruebo, luego de haber perdido esa elección, y no haber trabajado con mayor profundidad los temas de fondo. Ahora, cuando se es gobierno, lo urgente a veces no deja tiempo para lo importante. Por lo tanto, aquí también viene un desafío para la centroizquierda”.

Por su parte, el exvocero del comando de Jara, Ricardo Lagos Weber, enfatizó en CNN Chile la importancia de la reflexión interna más que la búsqueda de responsabilidades.

“Creo que el tema hoy día es sentarse a conversar puertas adentro, tratar de entender por qué razón, de manera categórica, el 58% de los electores prefirieron a Kast para presidente de la República, y no una opción de centroizquierda. Y tratar de entender qué es lo que están pidiendo muchos chilenos, a lo que nosotros no dimos la respuesta adecuada, sin perjuicio de que pueden haber acciones que no fueron buenas, malas imágenes, todo eso puede ser”, remarcó.

Sin embargo, desde el Partido Comunista, el exdiputado Hugo Gutiérrez apuntó al Gobierno como responsable de los resultados en los comicios. Frente a estas declaraciones, el timonel de la colectividad, Lautaro Carmona, respondió: “No voy a discutir con Gutiérrez, él tiene la posibilidad también de hacer saber su pensamiento en la reunión del comité central”.

Y agregó: “Lo que voy a hacer es recoger todos los planteamientos que haya, hacer síntesis y ver en qué proporción y por qué razón uno u otro de los factores que están presentes en un revés tan violento como haber perdido en todas las regiones del país logró consumarse”.

El perfil del oficialismo como futura oposición

El Partido por la Democracia, a través de una declaración, adelantó que: “Reiteramos nuestra disposición a ser una oposición constructiva, pero con principios firmes, que buscará el diálogo para avanzar hacia un Chile más justo, y que será intransigente ante la amenaza de retrocesos en derechos y libertades”.

En tanto, desde el Partido Socialista mediante un comunicado, detallaron que: “Articularemos una oposición que agrupe a amplios sectores políticos, conformando una nueva coalición política que, vinculada a las organizaciones sindicales y de la sociedad civil, esté alerta para defender los derechos sociales y, particularmente, los derechos de los trabajadores”.