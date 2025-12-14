Vodanovic afirma que como futura oposición serán “vigilantes” de los avances en derechos sociales

La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, abordó los desafíos que se avecinan para el progresismo tras el triunfo de José Antonio Kast. Respecto del perfil de la futura oposición, remarcó que "defenderá, tal como lo dijo hoy nuestra candidata, los avances y los derechos sociales".

La timonel del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, se refirió en Tolerancia Cero a la derrota de la candidata Jeannette Jara frente a José Antonio Kast.

“Ya vendrá el tiempo de los análisis”, comentó, y detalló que, junto a Jara y el vocero de su comando, Ricardo Lagos Weber, extendieron sus felicitaciones al presidente electo, porque “creemos que era lo que correspondía”.

“Desde el PS hemos reafirmado nuestro compromiso con la unidad del progresismo y también con ser una oposición que defienda, tal como lo dijo hoy nuestra candidata, los avances y los derechos sociales. En eso vamos a ser muy vigilantes, pero también suscribo plenamente lo que señaló Jeannette en orden a construir una oposición que sea colaborativa y que tenga disposición a trabajar por el país”, sostuvo.

En cuanto a los resultados del balotaje, Vodanovic destacó la importancia de enfrentarlos con humildad y afirmó que “todas las derrotas son duras y no es sorprendente”.

Respecto de la eventual responsabilidad del Gobierno en el triunfo de Kast, planteó: “Nosotros tenemos una obligación como progresismo y es trabajar en unidad. Entonces, empezar en este minuto a calificar responsables no creo que sea lo que hay que hacer”.

“Creo que uno de los temas que arrastramos hace mucho tiempo es no haber hecho una crítica y una autocrítica profunda tras el momento político del Apruebo, luego de haber perdido esa elección, y no haber trabajado con mayor profundidad los temas de fondo. Ahora, cuando se es gobierno, lo urgente a veces no deja tiempo para lo importante. Por lo tanto, aquí también viene un desafío para la centroizquierda”, cerró.