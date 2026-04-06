Los cuestionamientos de Kaiser luego que el Gobierno desechara auditoría externa anunciada por Kast: “Es lamentable”

El exdiputado además hizo un llamado a mantener la revisión para "aquellas empresas estatales que hoy no son auditadas externamente".

El excandidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, se refirió al anuncio del Gobierno de José Antonio Kast de no realizar la auditoría externa al Estado que había anunciado en su campaña presidencial.

Según lo informado por La Tercera, la Subsecretaría General de la Presidencia confirmó que desecharon dicha auditoría internacional externa a raíz de la “estrechez de las finanzas públicas del país“.

En este contexto, a través de su cuenta de X, Kaiser manifestó que “la decisión del gobierno de no realizar la auditoría externa es lamentable“.

“Identificar como y donde se pierden, malgastan o roban los recursos públicos es una inversión que vale la pena“, añadió también el exdiputado.

Finalmente, sostuvo que “espero que por lo menos se mantenga para aquellas empresas estatales que hoy no son auditadas externamente“.