Los bastiones del Frente Amplio donde Jara no pudo imponerse: En Maipú y Viña del Mar la comunista obtuvo menos votos que sus alcaldes

Se cierran las elecciones presidenciales, donde José Antonio Kast se alzó como el nuevo Presidente de Chile por los próximos cuatro años.

Al hacer un zoom a los datos electorales por comuna, con el 99,60% de los sufragios contados, hay algunos datos que llaman la atención.

Uno de ellos es que en Colchane, comuna fronteriza, Kast obtuvo la ventaja más holgada de votos del país entero, con un 93,81%.

Pero también se puede apreciar que en comunas bastiones del Frente Amplio, como Maipú y Viña del Mar, lideradas por Tomás Vodanovic y Macarena Ripamonti, Jeannette Jara obtuvo menos votos que los que ambos jefes comunales obtuvieron para ser reelectos.

En Maipú, en esta segunda vuelta, Jara logró 178.497 votos, una cifra más baja que los 228.779 sufragios que Vodanovic obtuvo en 2024 y que le permitió reelegirse en la comuna.

Mientras que en Viña del Mar, Ripamonti obtuvo en 2024 un total de 114.144 votos; mientras que en este balotaje Jara logró 106.826.

La única buena noticia para el Frente Amplio es que Valparaíso, liderada por Camila Nieto, fue la única capital regional donde Jara logró vencer a Kast con un 53,14%.