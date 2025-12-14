País bolivia

Comuna fronteriza: José Antonio Kast venció a Jara con un 93,81% de los votos en Colchane

Por CNN Chile

14.12.2025 / 20:10

{alt}

Una de las grandes promesas de Kast para llegar al poder, fue el tema fronterizo, una problemática que afecta a varias comunas del norte del país. 

José Antonio Kast será el nuevo Presidente de Chile por los próximos cuatro años, sucediendo en el cargo a Gabriel Boric, quien entregará el poder el próximo 11 de marzo.

Una de las grandes promesas de Kast para llegar al poder, fue el tema fronterizo, una problemática que afecta a varias comunas del norte del país.

Una de ellas, es Colchane, donde José Antonio Kast obtuvo una de las diferencias más abultadas sobre Jeannette Jara.

En dicha comuna fronteriza, que ha sufrido durante los últimos años con la migración irregular proveniente de Bolivia, el republicano obtuvo el 93,81% de los votos (1.000 votos).

Un aumento significativo respecto de la primera vuelta, donde Franco Parisi se impuso con un 57% y Kast obtuvo el 31,90% (387 votos).

DESTACAMOS

País Con el perro roba empanadas, Gabriel Boric y los conductores de CNN Chile: Decide Chile lanza juego por la segunda vuelta presidencial

LO ÚLTIMO

País Frente Amplio anticipa que será una oposición “seria y firme” y advierte que “esta elección no es un cheque en blanco”
Los bastiones del Frente Amplio donde Jara no pudo imponerse: En Maipú y Viña del Mar la comunista obtuvo menos votos que sus alcaldes
Rubio felicitó a Kast por triunfo en las presidenciales: "Estados Unidos espera colaborar con su administración"
Expresidenta Michelle Bachelet llama a José Antonio Kast tras triunfo en elecciones presidenciales
Presidente Gabriel Boric tras el triunfo de José Antonio Kast llama a “tender puentes y escuchar”
Jara tras reconocer derrota presidencial: "Nos va a tocar ser oposición, pero el camino de la unidad es el que vale la pena"