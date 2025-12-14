Comuna fronteriza: José Antonio Kast venció a Jara con un 93,81% de los votos en Colchane

Una de las grandes promesas de Kast para llegar al poder, fue el tema fronterizo, una problemática que afecta a varias comunas del norte del país.

José Antonio Kast será el nuevo Presidente de Chile por los próximos cuatro años, sucediendo en el cargo a Gabriel Boric, quien entregará el poder el próximo 11 de marzo.

Una de ellas, es Colchane, donde José Antonio Kast obtuvo una de las diferencias más abultadas sobre Jeannette Jara.

En dicha comuna fronteriza, que ha sufrido durante los últimos años con la migración irregular proveniente de Bolivia, el republicano obtuvo el 93,81% de los votos (1.000 votos).

Un aumento significativo respecto de la primera vuelta, donde Franco Parisi se impuso con un 57% y Kast obtuvo el 31,90% (387 votos).