Longueira por Kast: “Desde el punto de vista humano es muy parecido a la forma que tenía Jaime Guzmán”

El exministro de Economía afirmó que la llegada del líder republicano a La Moneda representa a una generación formada bajo el ideario de Jaime Guzmán, destacando su estilo personal, austeridad y la necesidad de construir una coalición política más amplia para gobernar.

El exministro de Economía y expresidente de la UDI, Pablo Longueira, abordó la figura del presidente electo José Antonio Kast, luego de su victoria en las recientes elecciones presidenciales, subrayando tanto los desafíos políticos que enfrentará el nuevo gobierno como las similitudes que, a su juicio, existen entre el líder republicano y el fundador de la UDI, Jaime Guzmán.

En ese contexto, Longueira planteó que uno de los principales retos del próximo gobierno será articular una coalición más amplia, que trascienda a Chile Vamos, con el objetivo de construir una base política sólida para gobernar.

Consultado sobre un eventual regreso a la primera línea política, el exdirigente gremialista fue categórico: “No voy a volver a la primera línea política”. No obstante, matizó su postura al señalar que, en caso de recibir un llamado de Kast, debería evaluarlo, aunque recalcó que no es algo que esté buscando y que, a su juicio, incluso podría ser un error por parte del presidente electo.

En sus reflexiones, Longueira vinculó el triunfo de Kast con una generación política formada bajo el ideario de Jaime Guzmán y recordó el rol que tuvo la llamada “UDI popular” en la formación de cuadros comprometidos con el servicio público.

“Creo que la UDI popular fue un periodo político donde mucha gente abrazó el servicio público para construir un país más justo, para sacar a los chilenos de la pobreza, y esa UDI popular hoy día está expresada en distintos lugares”, afirmó, agregando que esa generación hoy se encuentra distribuida en diversas colectividades políticas.

“ha rescatado la mística original” de la UDI, poniéndola en riesgo de desaparecer

“Por lo tanto, esa UDI popular que motivó que muchos jóvenes en Chile abrazaran el servicio público para construir un país mejor, está en todas partes hoy. Esta es la generación que fue convocada hace muchos años por Jaime Guzmán a servir al país. Por lo tanto, hoy día está en distintas expresiones“, añadió en conversación con Radio Biobío.

Al profundizar en la idea de que el arribo de Kast al poder representa “la generación de Jaime Guzmán que llega a gobernar”, Longueira explicó que existen dos dimensiones en esa comparación. La primera, dijo, tiene relación con el estilo personal y la forma de ejercer el liderazgo.

“José Antonio es una persona muy trabajadora, muy perseverante, muy honesta, muy sencilla, muy austera”, sostuvo, remarcando que “desde el punto de vista humano y persona, José Antonio Kast es muy parecido a la forma que tenía Jaime Guzmán”.

Si bien reconoció diferencias evidentes entre ambos, enfatizó las similitudes en el plano humano y ético, destacando que Kast es “una persona sencilla, común y corriente, que jamás ha cometido un abuso”, con un estilo que, a su juicio, aporta positivamente al servicio público y a la política chilena.

Finalmente, Longueira afirmó que el país necesita un liderazgo presidencial que devuelva dignidad al cargo. “Yo creo que necesitamos tener un presidente que dignifique el cargo presidencial”, sostuvo, comparando ese estilo con figuras históricas como Jorge Alessandri, Jaime Guzmán y Patricio Aylwin, entre otros, subrayando la importancia de una conducción austera y respetuosa de la investidura presidencial.