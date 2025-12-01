Pablo Longueira: Republicanos “ha rescatado la mística original” de la UDI, poniéndola en riesgo de desaparecer

"Si la UDI no vuelve a sus orígenes corre el riesgo de ser succionado" por el partido de Kast, afirmó el fundador y expresidente gremialista en Tolerancia Cero.

En un nuevo Tolerancia Cero habló el fundador y expresidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Pablo Longueira, quien reapareció en el ámbito público hace algunos días a propósito del resultado del caso SQM y su absolución.

El histórico gremialista se refirió a lo que ve hoy en la UDI y cómo pareciera pisarle los talones el Partido Republicano, fundado por el también exUDI, José Antonio Kast, un partido que a su juicio “ha rescatado la mística original” del partido de Jaime Guzmán.

En primer lugar, para Longueira es claro que Guzmán hubiera preferido votar por Kast en la primera vuelta en vez de Evelyn Matthei, que era la abanderada de Chile Vamos. Esto, pues bajo su visión “su origen es el gremialismo” y también le encontró razón cuando dejó la UDI.

“Republicanos ha rescatado mucho de la mística original de la UDI. Nosotros tuvimos un proyecto político y cultural que fue irnos al mundo de las poblaciones, enfrentar la lucha de clases. Eso generó muchos servidores públicos que fueron incorporándose a ese proyecto”, comentó Longueira. Sin embargo, a su juicio hubo un agotamiento de esas ideas originales.

Esto también va de la mano con sus propias críticas a lo que ha hecho la propia UDI. “La UDI inició en un momento prácticas que eran muy reñidas al estilo nuestro”, expresó. Entre estas prácticas ejemplifica con el fin del programa “Vívelo”, donde las juventudes UDI hacían un voluntariado liderado por dirigentes del partido. Pero también menciona los intentos de liderazgos personalistas en desmedro del trabajo hecho a inicios de siglo.

¿Qué le depara a la UDI entonces? Para Longueira el riesgo principal se lo plantea el Partido Republicano: “si la UDI no vuelve a sus orígenes creo que corre el riesgo de ser succionado por Republicanos” y por lo tanto desaparecer.