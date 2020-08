“Veo un riesgo institucional. Hay muchos que quieren que el gobierno de Chile Vamos no termine su período. ¿O no les quedó claro que es eso lo que buscan los violentistas y la izquierda no democrática? Lo que buscan la noche del plebiscito es botar a Sebastián Piñera”.

Con estas palabras, Pablo Longueira reapareció y en entrevista con El Mercurio, afirmó que votará la opción Apruebo en el plebiscito constituyente del próximo 25 de octubre.

Además, reveló que busca ser candidato a la Constituyente por San Bernardo y que competirá por la presidencia de la UDI en diciembre, incluso ya se inscribió nuevamente como militante. Dice que el mejor camino para la derecha para mantener lo mejor de la Constitución es no votar Rechazo .

“No sé con qué argumentos les escucho decir que solo votando Rechazo se defienden principios”, señaló.

“Sólo con el paso del tiempo se logrará valorar lo importante que fue esta decisión. Incluso después algunos te considerarán un estadista”, agregó.

Respecto a qué lo llevó a tomar esta decisión, el ex senador indicó: “Siento un deber hacerlo. Necesito un lugar para colaborar en Chile Vamos y así enfrentemos el plebiscito y la elección de los convencionales con la máxima unidad”.

“Siento que la derecha a ratos está de rodillas siguiendo como corderitos la estrategia de la izquierda no democrática del país”, sinceró.

Además, Longueira manifestó que votar Apruebo no sería un riesgo institucional como sí lo han planteado parlamentarios de su sector y que de esta manera se va a “aguar” la fiesta a la oposición.

“Le vamos aguar la fiesta a esa izquierda no democrática. (…) Si todos votamos Apruebo, será una gran noche de unidad. Todos celebraremos y no habrá derrotados y el país se mantendrá mayoritariamente, unido”.

Bajo la misma línea, si bien manifestó que está por la opción Apruebo no le parece que la nueva Constitución sea redactada desde cero e indicó que el plebiscito “está absolutamente demás”.

“Nosotros, eso sí, levantaremos la opción de un Apruebo, pero no de cero. No tengo duda de que la inmensa mayoría de los chilenos, que son moderados, quiere que rescatemos lo mejor de la actual Constitución y consensuemos los cambios necesarios para la que viene. En la crisis, la gente busca la moderación, no los extremismos”, expresó.

También cuestionó que el presidente Piñera no tenga una postura definida respecto del plebiscito.

“No logro entender cómo el presidente no define claramente a su gobierno por el Apruebo, pero no de una hoja en blanco, que es completamente distinto al Apruebo para cambiarlo todo. Ese es un mensaje positivo, empático con la ciudadanía. Le ayudaría a retomar la gobernabilidad”, señaló.

Finalmente, el ex senador señaló que es inentendible votar Rechazo , a pesar de que la campaña por esta opción ya comenzó.

“He visto que algunos le empezaron a poner apellidos al Rechazo. Como ‘Rechazo, para reformar’ ¿Qué es eso? Puro temor. ¿A qué le temen? ¡Por qué le temen a discutir una nueva Constitución y defender nuestras ideas en una Convención Constituyente!”, zanjó.