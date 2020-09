El ex ministro Pablo Longueira arremetió contra el fiscal nacional, Jorge Abbott, a quien acusó de no tener “autoridad moral” para ocupar el cargo.

En conversación con Radio Biobío, Longueira se refirió al proceso judicial que enfrenta en el marco del caso SQM, cuya audiencia de preparación del juicio oral está fijada para el 5 de octubre.

El ex candidato presidencial cuestionó a la Fiscalía por no formalizar al ex ministro Jorge Insunza, vinculado al mismo caso, y afirmó que Abbott “no tiene autoridad moral para estar ahí (…) yo sé las reuniones que tuvo y lo que negoció y lo voy a decir en el juicio oral”.

Lee también: Squella: “Nunca una persona como Lavín será presidente de Chile, ayer por conservador y hoy por impostor”

“¿Cómo puede ser fiscal un señor que liberó a todos los parlamentarios y eligieron a algunos? ¿Cómo puede estar en ese cargo? Yo no lo reconozco autoridad moral nomás”, agregó.

Longueira señaló que desde el Ministerio Público le ofrecieron un trato para no llegar al juicio oral en el que tenía que aceptar haber cometido delitos por tráfico de influencias y negociación incompatible.

“Jamás se los acepté, porque jamás lo hice”, aseguró.

El ex líder de la UDI, quien reapareció en los últimos días manifestándose a favor del Apruebo, aparece este lunes en la encuesta Cadem como la figura pública con mayor desaprobación (75%).