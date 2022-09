La ex presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, desmintió haber participado de una fiesta en el Hotel Wyndham Concepción Pettra, en noviembre del año pasado. Esto en el marco de la publicación del libro La Constituyente: historia secreta de Chile, donde el escritor y ex convencional, Jorge Baradit señaló que la actividad sí se llevó a cabo.

“Les invito a reflexionar sobre las informaciones falsas que circulan sobre mi persona y que la mentira ni la violencia no destruyan nuestros sueños de construir una sociedad más justa”, comenzó señalando Loncon en un mensaje publicado a través de Twitter.

En esa línea, agregó que: “A raíz de la publicación del libro La Constituyente: historia secreta de Chile del escritor y ex convencional Jorge Baradit, me he visto expuesta nuevamente a la opinión pública a través de comentarios y memes descalificatorios publicados en redes sociales, los que hacen referencia a mi supuesta participación en una fiesta en el Hotel Wyndham Concepción Pettra, en el marco de una sesión de la Convención realizada en la región del Biobío”.

En esa línea, desmintió los hechos, “una vez más como lo hice en esa oportunidad. Como mujer mapuche llamo a no tolerar el racismo, la misoginia ni el machismo, que hemos enfrentado sistemáticamente a lo largo de nuestras vidas, y que en mi caso se acentuó aún más cuando asumí como Convencional en julio de 2021″.

“Invito a quienes usan las redes sociales a hacer de estos espacios un lugar para compartir experiencias y opiniones en un marco de respeto mutuo, y así avanzar en la construcción de una sociedad plural sin violencia ni conductas que menoscaben la integridad de las personas”, zanjó.