Loncon plantea que “no hay inconsecuencia” en su postulación al Senado pese a querer eliminarlo en la Convención

La propuesta de la Convención Constitucional para eliminar al Senado fue "una decisión colectiva, no fue mi planteamiento personal", afirmó la candidata al Congreso.

La académica y exconvencional, Elisa Loncon, competirá por un lugar en el Senado en las elecciones parlamentarias de noviembre. Si bien en un principio se dijo que lo haría en un cupo del Frente Amplio (FA), finalmente irá en un cupo del Partido Comunista (PC).

Su candidatura, en todo caso, ha generado controversia, ya que en 2022 la Convención Constitucional -que ella presidió- planteó eliminar al Senado.

De todos modos, fue la misma Loncon quien despejó las dudas y afirmó en Radio ADN que “no hay inconsecuencia, yo creo que mi candidatura es consecuencia de mi lucha. Ir al Senado no es validar su historia, sino respetar también su futuro”.

“Nosotros planteamos la disolución del Senado en la Convención, eso no se aprobó. Y, por otro lado, soy respetuosa de la institucionalidad”, dijo.

En esa línea, planteó que el tema se debe poner en contexto y que fue “una decisión colectiva, no fue mi planteamiento personal, sino la posición colectiva sustentada también por expertos y validada por personas bien importantes que consideraron otras formas de parlamento”.

Consultada sobre los argumentos que se entregaron en la Convención, como la presencia de la elite en el Senado, la candidata aseveró que aquello sigue presente y que ella quiere llevar al Senado “las voces que siempre han sido silenciadas, no tenemos mujeres indígenas en el Senado”.

Luego, señaló que a pesar de ir en un cupo del PC, no es militante de ningún partido político: “Yo soy mapuche, mi corazón es mapuche y tengo puesta mi mirada en el pueblo de Chile en su conjunto. Aquí sin calificativos porque yo no soy militante de ningún partido político. Entonces, estamos llevando un planteamiento para Chile en su conjunto”.

“Yo tengo autonomía, yo tengo independencia de pensamiento, yo tengo una historia mapuche que me sostiene y he sido parte de esa historia”, acotó.

Sin embargo, dijo que su candidata es Jeannette Jara y que “tenemos que tomar una posición de defensa y de apoyo” hacia ella.